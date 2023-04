La rara Panda formato camper: scopriamo la Seat Terra Danbury

La Fiat Panda è uno dei pochi modelli ad aver raccolto successo oltre i limiti del concept iniziale: la creatura di Giorgetto Giugiaro è apprezzatissima come fuoristrada, con la 4x4, e come veicolo commerciale, con la Van. C’è poi il produttore di camper britannico Danbury, che osò ancora di più.

Danbury prese la Seat Terra e la trasformò in un piccolo camper, regalando al mondo una delle versioni più originali della Panda. Cos’è la Seat Terra? La casa automobilistica spagnola uscì dall’orbita Fiat nel 1982 e nel 1986 scadde l’accordo che le permetteva di produrre la Seat Panda. Nacquero così, da un nuovo accordo commerciale, la Seat Marbella e la Seat Terra; quest’ultima era una versione leggermente rivista della Panda Van.

L’esemplare filmato dal canale YouTube Furious Driving presenta una serie di optional inaspettati: paraurti anteriore sportivo con fari antinebbia integrati, cerchioni e sedili Alfa Romeo e un impianto audio aftermarket. Il piccolo camper sfrutta al meglio lo spazio interno: una volta alzato il tetto è possibile stare in piedi all’interno del veicolo e non mancano gli accessori classici di un vero camper, come piano cottura, lavello e tavoli a scomparsa. Quando si vuole schiacciare un pisolino basta slacciare le tende che coprono l’intera vetratura della Terra per ottenere maggiore privacy.

La SEAT Terra Danbury è senza dubbio più adatta a dormire che alla guida sportiva: sotto il cofano anteriore batte un diesel da 1,3 litri di origine Volkswagen. Con i suoi 45 CV permette di spingere il piccolo camper da 0 a 100 km/h in 26 secondi.

Se siete fan della piccola utilitaria Fiat vi suggeriamo la visione del documentario Pandelleria, girato a Pantelleria. L’isola dove ci sono più Pande che abitanti. Anche la terza generazione del modello, arrivata in commercio nel 2012, è apprezzatissima: in Italia la Fiat Panda è l'auto più venduta di marzo 2023.