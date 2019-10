Questa rara Nissan Skyline R34 GT-R è la più costosa del mondo

Nonostante possa risultare a molti un po' datata, la Nissan Skyline resta una vettura mitica per molti altri, letteralmente senza tempo. Quella vi presentiamo oggi poi è un'assoluta rarità: parliamo di una Z-Tune rimessa a nuovo, la più costosa R34 del mondo.

Costruita in occasione di un anniversario NISMO e per dire addio in modo definitivo alla generazione R34, questa Z-Tune è l'ultima vera Skyline GT-R prima che i modelli fossero "splittati". All'epoca Nissan acquistò 18 V-Spec GT-R a basso chilometraggio e una V-Spec II per restaurarle completamente.

Ogni vettura è stata poi dotata di un nuovo motore da 2.8 litri, simile a quello usato nelle gare GT500 della NISMO. Il risultato? 500 CV di potenza e una velocità massima di 327 km/h. Nel video di oggi vi mostriamo proprio una di queste Z-Tune del 2006, restaurata ulteriormente di recente in Giappone e ridipinta in un eccezionale colore Midnight Purple III.

Il valore stimato di una Z-Tune oggi è attorno ai 500.000 dollari, questo modello in particolare però - poiché restaurato ulteriormente e ancora più raro grazie alla sua vernice - potrebbe tranquillamente essere venduto attorno agli 800.000 dollari. Chiaramente parliamo di una vettura da esposizione, che è meglio conservare in garage o esporre in un museo; un peccato certo, ma la rarità ha un suo prezzo da pagare...