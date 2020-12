Una rara Nissan Skyline GT-R '73 ritrovata in un magazzino: potrebbe valere una fortuna

La Nissan Skyline GT-R è una delle vetture più amate dagli appassionati di motori “duri e crudi”, esistono inoltre delle varianti che sono più rare di altre - come la Skyline GT-R “Kenmeri” ritrovata in un magazzino in Giappone.

“Kenmeri” era il nomignolo dato alle Skyline GT-R pubblicizzate tramite un adv con due personaggi chiamati Ken e Mary, veicoli arrivati sul mercato poco prima della grande crisi del petrolio del 1973 - motivo per cui Nissan ne assemblò appena 197 esemplari. Sulle strade se ne sono visti ancora meno, uno di questi inoltre è rimasto conservato in un magazzino per decenni.

Parliamo ovviamente della Skyline GT-R Kenmeri protagonista dell’articolo, resa ancora più rara dal colore rosso ancora originale di fabbrica - secondo il venditore di Yahoo! Auctions Japan. Sul contachilometri si possono leggere appena 49.800 km, il che è davvero poco per il motore S20 2.0 sei cilindri in linea montato sotto il cofano, capace di erogare 160 CV e circa 176 Nm di coppia.

Può sembrare poco ma parliamo di un’auto che pesa appena 1.144 kg, dunque il rapporto peso/potenza è più che sufficiente per divertirsi senza troppe rinunce. Certo per far tornare a brillare il modello ritrovato serve di certo un restauro completo - che se fatto bene potrebbe far lievitare il prezzo anche fino a 500.000 dollari (poco più di 400.000 euro). Proprio lo scorso gennaio 2020 una Skyline GT-R Kenmeri restaurata ha toccato quota 457.000 dollari, circa 373.000 euro. Se avete una di queste vetture in garage, siete ricchi...