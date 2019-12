Una rara MINI 'spiaggina' venduta all'asta al prezzo di una nuova McLaren

Quanto amate le cosiddette “spiaggine”? Automobili pensate appositamente per il tempo libero nel periodo estivo, tanto da non avere neppure le portiere... ebbene una rara MINI di questo tipo è stata appena venduta all’asta.

Parliamo di un modello del 1962, che ha superato di gran lunga il classico prezzo medio di vetture di questo tipo. Secondo le cifre riportate da Hagerty, per una MINI vintage ci vogliono solitamente 13.000 dollari (poco meno di 12.000 euro) , per i modelli più rari ci si può spingere a 25.000 dollari (circa 23.000 euro), con questa spiaggina però siamo arrivati a 230.000 dollari (circa 207.000 euro).

Il nome completo di questa vettura, così graziosa da sembrare quasi un modellino riprodotto in scala, è Austin 850 Mini Beach Car, e di fatto è arrivata a costare quanto una nuova McLaren. Tornando indietro proprio agli anni ’60, scopriamo come Austin abbia costruito 15 varianti “spiaggine” per festeggiare l’arrivo del marchio sul mercato nord americano, facendosi mandare dalle fabbriche dei telai MINI senza portiere.

13 di queste vetture sono state spedite negli Stati Uniti per scopi pubblicitari, mentre una finì addirittura nei garage della Regina Elisabetta. Questa particolare vettura all’asta è spinta da un motore da 850cc a quattro cilindri in linea abbinato a un cambio manuale a 4 rapporti. Graziosa vero?