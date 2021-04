Una rara Lancia 037 Prototype in vendita a Milano: cifre vicine al milione di euro

Stellantis ha oggi intenzione di ravvivare Lancia, di riprendere il brand e farlo tornare a splendere, sarà però difficile raggiungere i fasti di un tempo - i tempi leggendari della Delta per intenderci. Anni che hanno visto arrivare anche interessanti esperimenti come la 037 Prototype, ora all’asta presso RM Sotheby’s.

Una straordinaria vettura del 1980 che al momento si trova nella nostra Milano, che sarà battuta il prossimo 15 giugno 2021. L’annuncio del noto sito di aste è freschissimo, tanto che al momento gode soltanto di ottime foto e poco altro, manca ancora ad esempio una descrizione dettagliata dell’auto, dalla quale avremmo potuto cogliere qualche info preziosa sulla sua storia, sul suo ciclo vitale.

Sappiamo per il momento soltanto l’anno di produzione e il numero di telaio, SE 037-001, con motore 232 AR4 00176. Sul sito non c’è neppure un ipotetico “goal” di prezzo, sul web però già si parla di cifre comprese fra i 700.000 e i 900.000 euro - non è escluso però che si possa raggiungere il milione, visto il perfetto stato di conservazione dell’auto. Sapremo la verità soltanto a metà giugno, poco prima della nuova 1000 Miglia, quando la vettura verrà battuta a Palazzo Serbelloni - anche se l’evento sarà sostanzialmente online. (Dirk de Jager ©2021 Courtesy of RM Sotheby's)