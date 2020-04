Questa rara Lamborghini Gallardo Squadra Corse è un bolide da strada

Tramite la galleria di immagini in fondo alla pagina potete ammirare una rara limited edition di Lamborghini Gallardo LP 570-4 Squadra Corse che, nonostante la ormai sua veneranda età, non è poi invecchiata così male, anzi.

Questa versione specifica di Squadra Corse è stata piuttosto tardiva rispetto all'effettivo arrivo della Gallardo sul mercato. La macchina è stata modificata infatti nel 2014, e adesso è finita all'asta per Mecum Auctions, e verrà ceduta al miglior offerente il prossimo 23 di Giugno. Di esemplari ne furono assemblati soltanto 50, dei quali 15 per gli Stati Uniti. Questi ultimi sono stati verniciati tutti in Giallo Midas, mentre i restanti 35 variano tra Giallo Midas, Rosso Mars, Grigio Thalasso e Bianco Monocerus.

Nomi davvero particolari, ma cos'è che rende speciale Squadra Corse? Beh, partiamo col dire che questa è probabilmente la migliore versione stradale della Gallardo mai sviluppata, e risponde al nome di Gallardo LP 570-4 Super Trofeo.

Il suo robusto motore V10 da 5,2 litri sprigiona ben 570 cavalli di potenza, che vengono scaricati sull'asfalto da un cambio semi-automatico a 6 rapporti che catapulta la vettura da 0 a 96 km/h in appena 3,0 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h sono necessari 10,4 secondi.

Squadra Corse, differenziando il bolide dalle classiche Gallardo, ha deciso di optare per una copertura del motore removibile e in fibra di carbonio, nuovi paraurti sia anteriori che posteriori, un alettone posteriore in fibra di carbonio, freni carbo-ceramici, decalcomania Tricolore ai lati, cerchi neri da 19 pollici e una scelta fra tre colori (rosso, giallo e nero) per quanto concerne le pinze freno.

Gli interni invece vedono un utilizzo massiccio di fibra di carbonio e Alcantara, per una bella alternanza di giallo e di nero. L'abitacolo poi ospita un ottimo impianto audio, aria condizionata e altre funzioni che aumentano il comfort. Per nostra sfortuna al momento non è specificato il chilometraggio di questo specifico esemplare, ma il prezzo dovrebbe essere in ogni caso proibitivo.



Nel frattempo la casa di Sant'Agata Bolognese è, come tutte le altre case automobilistiche, nel bel mezzo del vortice creato dall'epidemia di Coronavirus. Il brand però si è sentito nominare anche per una faccenda non proprio lusinghiera: un proprietario di una supercar del Toro è stato fermato dalla polizia mentre approfittava delle strade deserte per viaggiare a velocità non propriamente legali.