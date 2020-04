Avete mai visto questa rara Golf 4x4 Cabrio? Ne esiste una sola al mondo

La Volkswagen Golf è di sicuro un'auto leggendaria, soprattutto nelle sue prime generazioni, capaci di segnare un'intera epoca. Pensiamo alla MK2, alla seconda generazione, che ancora oggi fa parlare di se grazie alle varianti Golf MK2 GTI ma anche per una rara versione cabrio.

Il suo nome ufficiale? Volkswagen Passo, anche se ovviamente si tratta - come appena ricordato sopra - di una Golf MK2 Country riconvertita. Parliamo di una off-road cabriolet davvero particolare, che può vantare una trazione All-Wheel Drive e l'esistenza di un solo, unico modello. Si tratta dunque di una rarità vera e propria, una chicca su cui molti collezionisti là fuori vorrebbero mettere le mani.



Creata da Biagini (il nome reale infatti sarebbe Biagini Passo), l'auto è in realtà una fusione fra una Golf MK2 e una Golf MK1 Cabrio, da cui son stati presi alcuni elementi della carrozzeria. Se la "Golf Country" vi risulta nuova, beh sappiate che si trattava di una variante 4x4 che vantava anche diversi elementi off-road, come le protezioni esterne dei fari ad esempio, presenti anche nella Passo. Passo che viene spinta da un motore 1.8 litri quattro cilindri da 98 CV, che non fa certamente urlare per le sue prestazioni ma che può trasportare - da libretto - fino a 5 persone senza problemi. Preferite questa o la nuova Volkswagen Golf 8 ultra tecnologica?