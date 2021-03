Una rara Ford RS200 Evolution da 600 CV è ora in vendita

Il passaggio al Gruppo B non fu indolore per Ford, dopo il fallimento del progetto Escort RS 1700T gli ingegneri si misero al lavoro su di un veicolo con caratteristiche simili a quelle degli avversari più veloci: motore centrale, come Peugeot e Lancia, e trazione integrale, rivoluzione avviata da Audi. Nacque così la Ford RS200.

Dalla versione da rally ne derivarono circa 200 esemplari stradali, costruiti per permetterne l'omologazione sportiva, di questi soltanto 24 furono convertiti alle specifiche Evolution. Uno di essi è ora in vendita nel noto sito Bring a Trailer. Attualmente l'offerta massima, ad otto giorni dalla chiusura dell'asta, è di 280.000 dollari, circa 234.000 euro al cambio odierno. Nella RS200 c'è anche un tocco di Italia: la carrozzeria in vetroresina è stata disegnata da Filippo Sapino in Ghia. Del telaio se ne sono invece occupati il progettista F1 Tony Southgate e l'ingegnere John Wheeler.

Cosa differenzia una RS200 "liscia" da una Evolution? In primis il quattro cilindri ha una cilindrata di 2,1 litri anziché 1,8 litri e può erogare circa 600 CV di potenza massima! Sospensioni e freni furono rivisti e visivamente si può riconoscere dai cerchi in lega da 16" Speedline progettati appositamente.

La RS200 Evolution doveva essere l'arma segreta di Ford per la stagione WRC 1987, annata che vide l'esclusione delle Gruppo B in favore delle più docili e sicure Gruppo A. La RS200 continuò a gareggiare nelle gare di rallycross, conquistando anche il titolo FIA European Rallycross Championship del 1991, con al volante Martin Schanche. Questa Evolution potrebbe abbinarsi bene con la RS200 Gruppo B recentemente messa in vendita da Articurial, oppure con l'acerrima rivale Lancia Delta S4. (foto: Bring a Trailer)