Rara Ford Mustang Boss 351 del 1971 trovata in un fienile abbandonato, che spettacolo!

Il successo della Ford Mustang nel 2021 rispecchia la sua continua popolarità sin dall’uscita dei primi iconici modelli. Tra questi ultimi, però, alcuni particolarmente rari sono tanto apprezzati...quanto abbandonati. È il caso, ad esempio, di una Ford Mustang BOSS 351 scoperta in un fienile dopo 46 anni di inattività.

Questo fantastico esemplare disponibile esclusivamente nel 1971 e prodotto in soltanto 1.806 unità è stato individuato dallo youtuber Auto Archeologist in un fienile praticamente abbandonato, immerso tra rottami e immondizia. Secondo quanto da lui riportato, Il primo proprietario originariamente aveva ordinato il veicolo in rosso, ma quando è stato consegnato era ovviamente giallo. Dato che era daltonico, è stato solo quando sua moglie gli ha detto che era giallo che lo ha scoperto.

Il proprietario ha dunque cercato di installare un carburatore diverso da quello originale, abbandonando il progetto a metà completamento e lasciando la Mustang in questione nel fienile. La condizione resta comunque piuttosto buona: c’è bisogno di un intervento di pulizia a fondo, ovviamente, ma altrimenti motore e carrozzeria sembrano essere in buone condizioni. Con i giusti interventi, potrebbe tornare su strada con un nuovo proprietario. Considerato che conta poco più di 74.000 chilometri, può ancora sfrecciare liberamente per un po’ – a meno che l’acquirente non voglia tenerlo curato per collezionismo.

