Rara Ferrari Monza SP2 si fa vedere a Fiorano: sentite il rombo del V12!

Sul tracciato di Fiorano lo Youtuber Varryx in queste giornate è riuscito a riprendere in azione diverse nuove vetture del Cavallino Rampante: dopo il filmato del prototipo della Ferrari Roma, giusto nelle ultime giornate ha pubblicato un fantastico filmato grazie al quale possiamo goderci lo spettacolo offerto dalla rarissima Ferrari Monza SP2.

Come ben sappiamo, la casa di Maranello ha prodotto solo 499 unità della Monza SP1 e SP2, entrambe ispirate ai classici speedster Ferrari degli anni '50 ma dotati di un fantastico motore F140 GA V12 aspirato da 6,5 ​​litri capace di offrire fino a 809 cavalli, raggiungendo così i 100 km/h in 2,9 secondi e la velocità massima di oltre 300 km/h, per un peso di 1.520 kg.

La SP2 si propone quindi sul tracciato di Fiorano per “sgranchirsi le gambe” all’uscita dalla fabbrica. Il video inizia proprio con la fantastica visione ravvicinata della Ferrari Monza SP2 per le strade cittadine, seguita poi dallo Youtuber italiano sulla pista durante i giri di prova. Il risultato finale è senza ombra di dubbio un video imperdibile, grazie al quale potrete ammirare la Ferrari Monza SP2 a due posti mentre fa riecheggiare il suo motore.

Nel mentre, ci giungono ottime notizie direttamente dal mondo della Formula 1, dato che Carlos Sainz ha rinnovato con Ferrari fino al 2024.