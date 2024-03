Una rara Ferrari Enzo distrutta su un'autostrada tedesca, il frontale non esiste più

Attenzione, le immagini contenute in questo articolo potrebbero farvi male al cuore, soprattutto se siete grandi appassionati Ferrari. Una rara Ferrari Enzo è infatti stata distrutta su un’autostrada tedesca.

La Ferrari Enzo, battezzata in questo modo per omaggiare il fondatore del Cavallino Rampante, è stata (ed è ancora oggi, per appassionati e collezionisti) una delle più esclusive supercar di Maranello. Ne sono state prodotte soltanto 400 e alcune unità in ottime condizioni, con pochi chilometri percorsi, possono superare i 3 milioni di euro di valore. Certo la Ferrari Enzo appena distrutta in Germania di fatto non vale più niente, almeno per ora: l’incidente in oggetto è avvenuto lungo l’Autobahn A99 vicino Monaco, nella mattinata di martedì 5 marzo 2024. Secondo il dipartimento di polizia di Monaco il conducente della supercar avrebbe perso il controllo dell’auto in prossimità dell’uscita per Neuherberg, urtando così contro il guardrail e tornando - di rimbalzo - in corsia.

L’incidente non ha coinvolto in modo diretto nessun altro veicolo, la Ferrari è uscita di strada “da sola”; tuttavia l’impatto ha fatto schizzare parti della supercar anche a 200 metri di distanza e un’altra auto è stata colpita. Il bilancio totale del sinistro è infatti di tre feriti trasportati in ospedale: i due occupanti della Ferrari e un passeggero dell’auto colpita indirettamente dai detriti. La polizia di Monaco ha diffuso soltanto due fotografie dell’accaduto e in queste si vede chiaramente come il muso della vettura sia praticamente scomparso, distrutto. Pur essendo un gran danno, la Enzo dovrebbe in ogni caso essere riparabile, l’abitacolo e il posteriore (dove alloggia il prezioso motore) sembrano rimasti intatti; certo il conto non sarà affatto economico. Già nel 2006 una Ferrari Enzo era stata distrutta in un incidente, quasi spezzata a metà, qualche anno dopo però è stata riparata e rimessa in vendita a un prezzo di circa un milione e mezzo di euro, forse non tutto è perduto... (Foto: Polizia di Monaco)