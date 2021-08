Una rara Ferrari Enzo all'asta: provate a indovinare il suo prezzo

Per tutti i facoltosi collezionisti là fuori dev’essere una vita fantastica: sul mercato spuntano continuamente modelli eccezionali in vendita, come ad esempio la Ferrari Enzo che vedete in foto, il cui prezzo farebbe venire il mal di testa a chiunque.

RM Sotheby’s la sta battendo a un prezzo compreso fra 2.200.000 e 2.450.000 dollari, che in euro significa circa 2 milioni. Il 14 agosto prossimo sapremo quale sarà stato il prezzo finale, nel frattempo ricordiamo un po’ la storia della Ferrari Enzo. Si tratta del modello che ha idealmente sostituito la mitica F40 e la successiva F50, il cui nome omaggia - evidentemente - Enzo Ferrari, storico fondatore del cavallino rampante scomparso nel 1988.

È stata creata nel 2002 e prodotta fino al 2004 in appena 399 esemplari. A muovere questa particolare vettura troviamo un V12 aspirato da 660 CV, un motore d’altri tempi che oggi infatti fa lievitare il prezzo alle cifre che avete letto sopra. L’unità finita all’asta riporta poi il numero di telaio 133118, ha una colorazione nera e interni in cuoio. L’anno di produzione è il 2003. Sul contachilometri si trovano appena 28.000 km e le condizioni sembrano eccezionali, tenuta davvero in modo maniacale. Invidiamo non poco chi fra qualche giorno riuscirà a portarla nel proprio garage. Per vedere più foto cliccate pure sul link in fonte.