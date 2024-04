Una rara Ferrari 812 Competizione Aperta bruciata in un incendio: cosa è successo?

Dopo il caso del misterioso incendio di una Ferrari FF, negli Stati Uniti una delle rare Ferrari 812 Competizione Aperta (una delle poche in circolazione almeno) è stata anch'essa tragicamente distrutta da un incendio avvenuto spontaneamente. Della prestigiosa supercar restano solo un mucchio di cenere.

Le immagini condivise sui social media suggeriscono che l'incendio sia scoppiato nel vano motore, propagandosi poi alla zona del passeggero e all'abitacolo, distruggendo il cruscotto e la console centrale. Tuttavia, la causa precisa dell'incendio rimane ancora sconosciuta.

Ferrari ha prodotto solo 599 esemplari della 812 Competizione Aperta in tutto il mondo, rendendo ora questa vettura ancora più rara. Il proprietario deve senz'altro essere profondamente sconvolto dall'incidente, specialmente considerando il fatto che quest'auto attualmente si trova in una fascia di prezzo a sette cifre. La 812 Competizione Aperta rappresenta la versione più orientata alla pista della già potente 812 Superfast. Monta un motore V12 aspirato da 6,5 litri che sviluppa 830 CV e 694 nm di coppia, con una linea rossa del contagiri che raggiunge 9500 rpm.

La questione, dunque, degli incendi spontanei alle auto non riguarda solo le auto elettriche, come molti detrattori dei veicoli a batteria vogliono far credere. Uno studio ha infatti evidenziato come il rischio reale di incendio sia di 20 volte superiore nelle auto a combustione che non nelle elettriche. A maggior ragione, in questo caso, se parliamo di supercar come la Ferrari 812.

Nel caso delle auto elettriche, che sia particolarmente potente o meno, il vano batteria (sebbene malgrado possa essere più o meno grande) appiattisce il rischio. In soldoni, se è più probabile che un'auto a combustione molto potete prenda fuoco rispetto a un'auto "tradizionale", nel caso delle elettriche il rischio tende a limitarsi più che altro a difetti di fabbricazione che non a problemi intrinseci delle batterie stesse.

