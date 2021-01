Questa rara Alfa Romeo Disco Volante vale più di 1 milione di euro: è la numero 4 di 7

Quanti fra voi ricordano la leggendaria Alfa Romeo Disco Volante? Un modello custom da collezione realizzato in soli 7 esemplari in versione Spyder, con il quarto che ora è in vendita.

Prodotta fra il 2012 e il 2013, in 7 unità spyder e 5 coupé, l’Alfa Romeo Disco Volante è stata costruita sulla base dell’Alfa Romeo 8C Competizione dalla Touring Torino. Una vettura particolare all’esterno, tanto da ricordare una sorta di razzo o una vettura aliena anni ‘60, con una scheda tecnica davvero invidiabile: il suo motore anteriore 8 cilindri da 4.7 litri eroga fino a 450 CV, che permettono all’auto di raggiungere i 290 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi.

La trazione è posteriore, la trasmissione invece è automatica a 6 rapporti, con possibilità di usare il cambio in modalità sequenziale. Ebbene ora una delle 7 Spyder, la numero 04/07, è in vendita con soli 16.000 km percorsi. Il colore è un “Verde British Racing”, il suo prezzo però è riservato, il venditore vuole trattare in maniera privata e dunque non ha rilevato una cifra esatta. Si pensa però che vista la particolarità del modello e la sua esclusività, si possa arrivare attorno al milione e mezzo di euro. (Foto: nikihasler.com)



A proposito di collezioni: non perdetevi questa collezione di auto replica dai film di Fast & Furious e il ritrovamento di oltre 300 supercar abbandonate.