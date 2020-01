Il rapper French Montana si regala una Bugatti Veyron dopo un ricovero in ospedale

Probabilmente non esiste niente di più bello che essere dimessi dall'ospedale dopo aver avuto un problema di salute. Un'occasione che il rapper French Montana ha voluto celebrare regalandosi una nuova Bugatti Veyron.

Secondo il sito americano TMZ che ha riportato la notizia, il rapper sarebbe stato trasportato in ospedale lo scorso novembre per "importanti dolori al petto, nausea, battito cardiaco accelerato".

La polizia di Los Angeles aveva dato la colpa a un tentativo di furto nella sua casa di Calabasas, poi dimostratosi un falso allarme. Uscito dalla struttura, il rapper ha avuto nuovamente problemi di recente, è stato infatti ricoverato per due settimane a partire dallo scorso 22 novembre; alla nuova uscita il cantante ha deciso di coccolarsi regalandosi una Bugatti Veyron da 1,5 milione di dollari, scrivendo su Twitter "Motivation Use Only", solo per tirarsi su il morale.

Certo il rapper ha anche sbagliato a scrivere il nome Bugatti nel post (Buggatti con due g fa effettivamente sorridere) ma non siamo qui per correggere le sue didascalie. Acquistata presso lo storico show-room RD Whittington di Los Angeles, l'auto figura di un tradizionale colore nero-blu, praticamente identica alla Bugatti Veyron che si è regalato 50 Cent per Natale. Insomma è stata un'ottima annata per i rapper americani, piena di regali...