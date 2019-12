Il rapper 50 Cent ha fatto il bravo, e così Babbo Natale gli ha portato una Bugatti Chiron

50 Cent è un rapper, attore e producer americano. A quanto pare è bravissimo a far soldi, perché si è appena regalato una fantastica Bugatti Chiron per Natale.

Su Instagram ha pubblicato le foto del suo nuovo bolide (al momento il post pare esser stato eliminato), che a dirla tutta è assolutamente appariscente. Si tratta probabilmente di una delle Chiron più belle in assoluto, e gli è costata oltre 3 milioni di dollari.

L'elemento dell'hypercar che più attira l'attenzione è sicuramente la fibra di carbonio che compone parte della carrozzeria, contrastata da una serie di dettagli in un blu luminoso, inclusa la griglia anteriore a ferro di cavallo, le pinze dei freni, le minigonne, parte del paraurti anteriore e alcune parti sulla coda. Questo particolare modello offre la stessa configurazione a quattro scarichi della Chiron Sport, e inoltre dispone di un'ampia finestra sul tettuccio, la quale non è però disponibile per la versione Sport. Ciò testimonia il fatto che Bugatti possa accontentare tutti, l'importante è averne la disponibilità economica.

Per chi non lo sapesse la variante Sport della Chiron è stata presentata al Salone di Ginevra del 2018. Le migliorie apportate non sono molte, ma permettono di incrementare prestazioni già pazzesche. Il peso è stato ridotto di 18 kg grazie a pezzi in fibra di carbonio, le sospensioni sono del 10% più rigide ed è stato introdotto il Dynamic Torque Vectoring system.

Di recente un'altra Chiron è stata completata: la candida Hermès Edition che ha richiesto quattro anni di lavoro. A proposito di bolidi dal motore gigantesco, ecco a voi in un video un LS V16 da 14,0 litri ed erogante 2.200 cavalli.