'Sono stato rapito dalla mia auto elettrica'. Esperienza choc di un uomo a bordo di una MG

Un automobilista ha chiamato la polizia spiegando, allarmato, di essere stato rapito dalla sua auto elettrica. L'episodio, raccontato dagli inglesi del Daily Mail, ha visto come sfortunato protagonista il proprietario di una MG SZ EV, SUV in vendita anche in Italia e prodotta in Cina con propulsore green.

Come si legge sul sito, l'uomo ha spiegato che la sua auto ha emesso un segnale di "malfunzionamento catastrofico" mentre stava guidando, e la vettura non ne voleva sapere di fermarsi.

A denunciare il tutto è stato il 53enne Brian Morrison, e l'episodio risale a domenica scorsa: a quanto pare sembra che la vettura fosse nuova. Ad un certo punto si è accorto della rottura dei freni, e non sapendo più cosa fare ha chiamato gli agenti.

Il Daily Mail ha pubblicato anche le dichiarazioni di MG Motor Uk che ha fatto sapere che: "Abbiamo cercato urgentemente di contattare il signor Morrison in modo che il suo veicolo possa essere completamente ispezionato dal nostro team di ingegneri. Prendiamo la questione molto sul serio e ora che è stato stabilito il contatto, faremo ogni sforzo per risolvere la questione in modo rapido e completo per lui”.

Così invece il guidatore: "Mi sono reso conto che qualcosa non andava quando stavo arrivando a una rotonda, ho schiacciato il freno ma l'auto non rallentava. Poi ho sentito un forte rumore che sembrava quello delle pastiglie dei freni. Ma essendo un'auto così nuova, non immaginavo che avesse potuto avere questo problema”.

Il racconto prosegue: "Sono riuscito a superare la rotatoria andando a circa 30 miglia all'ora, e poi avevo una lunga strada davanti a me, quindi ho pensato che si sarebbe fermata senza che avessi accelerato, ma non è stato così”.

Morrison racconta di avere dei problemi di mobilità, di conseguenza non ha potuto gettarsi fuori dalla vettura. “Ero completamente intrappolato all'interno dell'auto che andava a 30 miglia all'ora, potrebbe non sembrare molto veloce, ma quando non hai il controllo della velocità e sei completamente bloccato all'interno è terrificante”.

E ancora: "L'auto stava scappando da sola, non c'era niente che potessi fare. Quando ho chiamato il 999 (numero emergenze in Gran Bretagna ndr) hanno mandato la polizia in aiuto e hanno messo in linea alcuni ingegneri per cercare di risolvere il problema, e mi hanno chiesto se si trattava di un'auto a guida autonoma. Era la prima volta che gli operatori delle chiamate riscontravano il problema e non avevano idea di cosa fare”.

Alla fine sono arrivate tre pattuglie della polizia che si sono messe davanti e dietro l'automobilista: "Dopo aver provato a spegnere l'auto, il mio intero cruscotto si è illuminato con dei guasti, poi tutto è andato via dopo un secondo ed è rimasto solo un grande simbolo di un'auto rossa che diceva 'guida con prudenza, smetti di guidare immediatamente' o qualcosa del genere".

L'uomo è riuscito a salvarsi in un modo quasi da film hollywoodiano, nonostante i problemi di mobilità: "Sono arrivato a una rotonda che ha rallentato la macchina fino a circa 15 miglia all'ora, el furgone della polizia mi aspettava dall'altra parte: sono entrato nel retro del furgone mentre era in movimento, prima che tirassero i freni per fermarmi. Dopodiché, un agente di polizia è saltato nella mia macchina e ha fatto qualcosa che sembrava potesse bloccare la macchina”, ma così non è stato.

Alla fine l'auto è stata fermata mettendole davanti il furgone fino a che non è arrivato un meccanico: "Ha detto che non aveva mai visto niente di simile". Il guasto resta un mistero, nel frattempo la compagnia assicurativa ha fatto sapere di aver avviato un'indagine.

Da segnalare, a riguardo, che le assicurazioni delle auto elettriche in Uk stanno aumentando in maniera 'monstre', spaventate dagli incidenti che si stanno verificando agli EV, che spesso e volentieri sono estremamente costosi.