Rapinati di fronte a casa da un uomo armato, ma la Tesla Model 3 registra tutto

Il canale Wham Baam Teslacam ci delizia spesso con i video più disparati su ciò che viene registrato dalle telecamere a bordo dei modelli Tesla, e questa volta ci mette di fronte ad una rapina a mano armata ai danni del proprietario di una Tesla Model 3, che grazie a questo footage e alle forze dell’ordine, spera di poter incastrare i fuggitivi.

Stando a quanto riportato dal noto canale YouTube, l’episodio è avvenuto lo scorso 30 gennaio a Rosemead, in California, quando il proprietario di una Tesla Model 3 stava provando la sua vettura sulle stradine attorno alla propria abitazione, in compagnia della moglie.

Durante una sosta davanti a casa, ad un certo punto entra in scena un pick-up Toyota Tacoma grigio che, dopo aver notato l’uomo sulla Tesla, ha fatto dietrofront per poi mettersi di fronte alla vettura di Palo Alto, per sbarrarle la strada. A questo punto un uomo con volto coperto si è avvicinato alla vettura e ha estratto una pistola minacciando i due sfortunati a bordo della Tesla.

Il rapinatore ha chiesto loro portafogli e denaro, ma i due non avevano nulla, dunque il malvivente si è accontentato di 20 dollari e una cavo di ricarica per lo smartphone prima di salire nuovamente sul pick-up e darsi alla fuga. Tutto è bene quel che finisce bene, ma subito dopo la vicenda, i due, ancora sotto shock, hanno contattato la polizia per denunciare il fatto e mostrare i filmati registrati dell’auto, con la speranza che possano essere utili ad incastrare i malviventi, che stando a quanto dichiarato dalla polizia, erano già stati segnalati in precedenza.

Ancora una volta le telecamere dei modelli Tesla si sono rivelate un valido alleato in queste situazioni scomode che possono succedere in strada: vi ricordiamo la reazione esilarante del ladro beccato con la mani del sacco da una TeslaCam.