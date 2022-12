Range Rover VS Defender: i SUV Land Rover più amati si sfidano in fuoristrada

Molto spesso i SUV vengono etichettati come auto rialzate e non come veri fuoristrada, ma questa etichetta non è ha mai riguardato i mezzi Land Rover, che negli anni hanno dimostrato di avere incredibili doti in offroad a prescindere del modello preso in considerazione, ma chi avrà la meglio tra Range Rover e Defender?

Il team di carwow si è posto lo stesso quesito e per togliersi ogni dubbio ha portato i due best seller del marchio inglese sul test track offroad, per metterli sotto stress e per decretare un vincitore. Come di consueto la comparativa è iniziata con una drag race in salita sterrata, seguite da una serie di prove volte a saggiare l’agilità e la dinamica dei mezzi, messa a dura prova in termini di torsione e capacità di assecondare il terreno.

Veniamo dunque alle sfidanti: la Range Rover (qui trovate la sfida offroad tra Range Rover e Toyota Land Cruiser) monta un motore V8 twin-turbo da 4.4 litri che produce 530 CV e 730 Nm di coppia, che devono muovere una massa di 2.510 kg. La Defender invece adotta un V8 da 5.0 litri che eroga 525 CV e 625 Nm di coppia, ma paga pegno alla voce peso, con l’ago della bilancia che segna 2603 kg, qualche chilogrammo un più rispetto alla sorella.

I numeri sono analoghi e le modalità di guida altrettanto simili, la Defender però ha il vantaggio di avere degli angoli di attacco e di uscita più ampi rispetto alla Range Rover (la Land Rover Defender è molto sicura a giudicare da quel che resta dopo 6 cappottamenti), e questo può esserle d’aiuto nelle prove più severe. Qual è dunque la regina delle Land Rover? A voi il piacere di scoprire la vincitrice della prova, ma una cosa è certa: entrambe le vetture hanno un potenziale altissimo.