La Range Rover Velar elaborata da Manhart va fortissimo, e fa un baccano infernale

Le autobahn sono spesso teatro di prove prestazionali di spessore, anche perché difficilmente troverete qualcosa di meglio delle autostrade tedesche senza limiti di velocità. Queste strade hanno visto sfrecciare di tutto, ma il Range Rover Velar by Manhart è qualcosa di davvero eccezionale. Fa tanto rumore quanto va forte. E va forte davvero...

Manhart ha scelto un’ottima base di partenza, parliamo infatti della Range Rover Velar SVAutobiography, che di serie vanta la bellezza di 557 cavalli grazie al suo motore V8 da 5 litri turbocompresso, che in questa configurazione permette un’accelerazione sullo 0-100 Km/h di appena 4,3 secondi, un risultato niente male se pensiamo alla mole dell’auto.

Dopo le attenzioni del tuner tedesco però la potenza è salita a quota 607 cavalli e tra le varie modifiche presenta un nuovo impianto di scarico che regala una sinfonia da pelle d’oca. Il team di AutoTopNL ha fatto un po’ di test della nuova configurazione, e dal primo tentativo si evince che il V8 vitaminizzato riesce a spingere cotanta imponenza con una facilità estrema fino ai 274 km/h, per poi continuare a spingere fino ai 283 km/h.

Il pilota ha poi effettuato una seconda sessione di test, e questa volta ha portato al limite la vettura che ha fermato la lancetta sul valore di 296 km/h, una velocità altissima in generale, ma soprattutto per un SUV di grosse dimensioni come è appunto la Velar, che nonostante vanti una linea sinuosa ed elegante, ha comunque una sezione frontale piuttosto generosa.

A prescindere dalle prestazioni, già il rumore basterebbe per dare pieni voti a questa elaborazione di Manhart, che potrebbe sfidare tranquillamente l’Audi Q8 più rumorosa mai costruita. Il futuro sarà dominato dalla propulsione elettrica, che non ci priverà certo delle prestazioni pure – la Tesla Roadster dovrebbe fare lo 0-100 in 1,1 secondi – ma ci lascerà orfani di sublimi sinfonie.