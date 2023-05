Range Rover Velar diventa elettrico: sarà il primo EV del marchio

Di recente abbiamo provato su strada la Range Rover Velar P400e, ma anche per il brand inglese arriverà il giorno in cui debutterà il primo modello full electric, e stando a quanto dichiarato dal magazine Autocar, sarà proprio la Velar la prima full EV di Land Rover, attesa con un restyling per il 2025 e con Porsche Macan EV nel mirino.

Dunque la Velar aprirebbe le danze dei modelli 100% elettrici del brand, e solo successivamente verrebbe affiancata da Range Rover Evoque e Land Rover Discovery Sport. Il prossimo anno dovrebbero dunque iniziare i lavori per adattare lo stabilimento di Halewood, in Merseyside, che dal 2018 produce l’attuale generazione che ben conosciamo.

La nuova Velar EV dovrebbe nascere su una nuova piattaforma ‘skateboard’ a lei dedicata chiamata EMA, che successivamente sarà condivisa con i modelli della cugina Jaguar, e dovrebbe utilizzare un’architettura di ricarica a 800 volt per permettere rifornimenti di energia rapidi, al pari delle rivali Audi e Porsche. Nello specifico, questa piattaforma dovrebbe garantire una maggiore efficienza ma anche una maggior densità energetica.

Infine, va detto che nonostante la svolta elettrica, le capacità in fuoristrada del mezzo saranno sempre al top, come da tradizione Range Rover, e a parità di piattaforma sarà superiore al modello analogo brandizzato Jaguar (la Jaguar F-Pace 2024 arriva con più autonomia e minori emissioni).