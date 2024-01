Range Rover, in UK assicurazioni alle stelle per via dei furti: fino a 16mila euro

Dopo il video che vi abbiamo mostrato del furto di un Range Rover Velar nella più totale scioltezza, abbiamo sollevato nuovamente il tema de: "ma c'è un problema con la tecnologia keyless delle Range Rover?".

"La Range Rover era una volta associata all'aristocrazia, al pari della giacca cerata Barbour e del tartan Burberry. Ma oggi è diventata un simbolo di status, utilizzata per mostrare ricchezza. Spesso si tratta dei veicoli più impeccabili in circolazione, mai messi alla prova nella campagna." ha affermato Liz Wyze, consulente presso l'etichetta Debrett.

Oggi però le Range Rover sono diventate le auto le preferite dai criminali: numerose Range Rover, spesso trafugate da bande organizzate, finiscono su navi portacontainer entro 24 ore, dirette verso destinazioni remote come Russia e Africa. Questo fenomeno è ormai un caso di studio, data l'apparente facilità con cui si riesce a rubarle.

I dati riportati da Axa (noto assicuratore) confermano l'aumento del furto degli veicoli Land Rover dell'80% nel 2022, con tre quarti rappresentati dalle Range Rover. Il direttore di Axa, David Pearce, afferma che il furto di Range Rover è ai massimi storici e non mostra segni di rallentamento.

Thatcham Research, società esperta di sicurezza, pare concordare con questo scenario, affermando che i criminali non fanno molta fatica a aggirare i dispositivi antifurto. Steve Launchbury, capo ingegnere della sicurezza di Thatcham Research, ha dichiarato: "I furti di auto senza chiave, come nel caso delle Range Rover, sono aumentati rapidamente grazie ai duplicatori di chiavi. Un ladro si avvicina al veicolo con un trasmettitore, mentre un complice si posiziona vicino alla casa con una scatola relè che invia un segnale dalla chiave all'interno per ingannare le porte e consentire la fuga sotto il mantello dell'oscurità."

Jaguar Land Rover sta impegnandosi per contrastare questa ondata di criminalità attraverso ulteriori livelli di sicurezza, ad esempio rendendo alcuni portachiavi non hackerabili se la chiave rimane immobile per un certo periodo. Tuttavia, la situazione rimane critica e incerta: l'aumento esponenziale dei furti ha infatti influito pesantemente sulle tariffe assicurative delle Range Rover, con la maggior parte delle compagnie che ha risposto a questa crescente criminalità aumentando drasticamente i premi.

La situazione è diventata così critica che Jaguar Land Rover ha dovuto offrire copertura assicurativa sotto il proprio marchio (e a proprie spese), temendo che i proprietari si rifugiassero nella concorrenza. Per affrontare questo problema inoltre, Jaguar Land Rover ha stanziato 10 milioni di sterline per migliorare la sicurezza delle vecchie Range Rover con le più recenti tecnologie. Questo sforzo ha portato a una diminuzione del 20% dei furti l'anno scorso.