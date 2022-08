Range Rover Sport SVR sfodera 575 CV sull'Autobahn: si vola a 274 km/h!

Dopo avere visto il Range Rover 2022 volare sull’Autobahn, torniamo per le autostrade tedesche con AutoTopNL per assistere a un viaggio ad alta velocità con il Range Rover Sport SVR, raggiungendo le tre cifre sull'autostrada tedesca senza alcun problema.

Il SUV in questione propostoci in video dallo youtuber sopra citato contiene sotto il cofano un motore V8 sovralimentato da 5,0 litri capace di produrre 575 cavalli e 700 Nm di coppia, con trasmissione integrale e otto velocità, per un peso complessivo di 2.313 chilogrammi. Il motore è davvero potente, ma la forma squadrata e il peso elevato non lo dovrebbero aiutare a raggiungere velocità elevate.

Dal video però si vede che, per quanto l’accelerazione non sia delle migliori, il Range Rover Sport SVR arriva ripetutamente a circa 250 km/h per poi, solo nel finale, arrivare a 274 km/h prima di decelerare. La presenza di traffico sull’autostrada a due corsie non ha aiutato, ovviamente, ma possiamo dirci soddisfatti del test nonostante il mancato raggiungimento dei 283 km/h dichiarati dal produttore. Nella sua grandezza e nel suo lusso, dunque, il SUV Land Rover Range Rover Sport SVR è sempre bello da vedere.

La nuova generazione invece deve ancora arrivare sul mercato e, a tale proposito, i tipster sono certi che otterrà un motore BMW biturbo da 4,4 litri più piccolo rispetto quello attuale, ma più potente. Ovviamente, essendo indiscrezioni, meglio prenderle con le pinze.

Altro video propostoci dallo stesso content creator vede invece la BMW M3 sfrecciare a 311 km/h sull’Autobahn.