Una Range Rover Sport SV Edition One può tenere testa ad una Urus? La drag race

Nuovo Drag race, dopo aver constatato una volte per tutto che la Tesla Model S Plaid è imbattibile in questo tipo di competizione, vi proponiamo una sfida tra un Range Rover Sport SV Edition One e una Lamborghini Urus.

Nello specifico, parliamo della Range Rover Sport SV Edition One del 2024, dotata di un potente motore V8 biturbo da 4,4 litri e che offre una potenza di 626 CV e una coppia di 750 Nm. Con un sistema di trasmissione automatica a 8 velocità e trazione integrale, questo veicolo, con un peso di 2.485 chilogrammi è molto prestante anche se sembra più un salotto su 4 ruote. on accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e una velocità massima 289 km/h. La sua esclusiva Edition One ha un prezzo di circa 162.000 euro.

Dall'altro lato, la Lamborghini Urus si distingue per il suo carattere aggressivo e le prestazioni impressionanti. Equipaggiata con un V8 biturbo da 4,0 litri, offre una potenza di 641 cavalli e una coppia di 850 Nm. Con un peso leggermente inferiore rispetto alla Range Rover Sport SV, pari a 2.200 kg, la Urus è in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 3,6 secondi, con una velocità massima di 306 km/h. Nonostante un prezzo di circa 183.000 euro, questo SUV si posiziona come un contendente agguerrito nel confronto.

Inoltre, la Urus verrà presto elettrificata. Si prevede infatti che l'introduzione di una versione ibrida Plug-In di questo suv nel secondo semestre del 2024 in diretta competizione con la prossima Porsche Cayenne PHEV. Questa mossa verso l'ibridazione coincide con lo sviluppo di una supercar ibrida plug-in, LB63x, che sarà presentata insieme all'Urus PHEV.

Durante le gare, la Lamborghini Urus ha dimostrato una leggera superiorità nelle prestazioni, vincendo sia le competizioni di accelerazione che quelle di rollio da 1/2 miglio (800 metri). Nonostante la Range Rover Sport SV abbia mostrato una prestazione rispettabile, con tempi simili nel quarto di miglio (400 metri), è stata l'Urus a conquistare la vittoria in entrambi i confronti. Rimandiamo al video per la sfida completa.