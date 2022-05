Range Rover Sport 2023 ufficiale: design moderno dentro e fuori, ma che aggressività!

Esattamente come preannunciato a fine aprile, Land Rover ha presentato la Range Rover Sport 2023 con una serie di aggiornamenti di design sia esteriori che interni, ma senza effettive modifiche sostanziali allo stile visto in passato. Prendendo spunto dalla Range Rover 2022 introdotta di recente, ecco le novità che porterà con sé.

Esteticamente riprende, come detto poco sopra, qualche dettaglio dalla sua sorella maggiore e anche dalla più piccola Evoque, tra cui fari ultrasottili e le maniglie delle portiere a scomparsa. Le differenze di dimensioni poi restano evidenti, come potete intuire dalla galleria di immagini presente in calce.

Internamente si può dire che il lusso sia ovunque: ci saranno sedili massaggianti regolabili in 22 posizioni, un sistema avanzato di purificazione dell'aria, impianto stereo Meridian a 29 altoparlanti e quadro digitale da 13,7 pollici, mentre al centro troviamo il touchscreen Pivo Pro curvo da 13,1 pollici con supporto all’assistente vocale Alexa di casa Amazon. Il sistema infotainment è quindi notevole, ma cosa troviamo nascosto sotto il cofano e il telaio?

Come per la Range Rover 2022, la Sport '23 viaggia sulla piattaforma MLA-Flex proprietaria pensata per veicoli elettrici, PHEV e mild-hybrid, ma non mancano anche opzioni benzina, diesel e ibrida plug-in per soddisfare qualsiasi cliente, da quelli che hanno gusti più tradizionali a quelli che preferiscono puntare sul futuro del mondo automotive. La Range Rover Sport 2023 giunge in Europa con un motore sei cilindri in linea turbo mild-hybrid, diesel, turbo PHEV, o con il BMW V8 da 4,4 litri per alimentare il suo P530 top di gamma, capace di arrivare a 523 cavalli e 750 Nm di coppia.

Ovviamente Range Rover Sport 2023 si appresta egregiamente a percorsi fuoristrada grazie a nuove molle pneumatiche, controllo attivo del rollio a 48 V, quattro ruote sterzanti All-Wheel Steering controller Terrain Response 2 e, per coloro che acquisteranno una delle auto di lancio della Prima Edizione, ci sarà anche lo Stormer Handling Pack. Venendo ai prezzi, in Europa partiranno da 95.300 Euro.