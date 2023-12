Range Rover, la mitica prima serie con solo tre porte e 4 marce

La Range Rover è senza dubbio uno della auto più iconiche dei nostri tempi, nonché una delle più affidabili e belle di sempre. È in circolazione da ben 53 anni, visto che il primo esemplare venne sfornato dalla fabbriche inglesi nel 1970, ribattezzata poi Range Rover Classic.

Il progetto nacque ufficialmente negli anni addietro, ma fine al 1966 rimase accantonato negli studi di progettazione fino a che Spencer King e Gordon Bashford, i due progettisti, non decisero appunto di realizzare una Land Rover ma in versione di lusso, quindi con una carrozzeria famigliare e sotto il cofano un V8 derivato da una Buick.

Dopo una serie di produzioni e di test, il 17 giugno del 1970, una data che diverrà poi storica nel mondo delle automobili, la Range Rover verrà annunciata ufficialmente ma nessuno all'epoca si sarebbe mai aspettato lo straordinario successo mondiale che il fuoristrada/SUV avrebbe ottenuto nei successivi 50 anni.

La curiosità è che al debutto, nella primissima serie, la Range Rover era disponibile solamente con tre portiere, nonostante le sue dimensioni importanti, e 4 marce. Ad aumentare subito la sua fama, il fatto che la vettura venne subito “testata” nella Darien Gap Expedition in centro America e nella Sahara Expedition in Nord Africa, prima di arrivare a vincere negli anni successivi la Parigi-Dakar (1979 e 1981).

La versione a 5 porte arrivò solo in un secondo momento, precisamente nel 1981, alla luce anche delle esigenze della clientela che chiedevano una salita più comoda. Nel 1982 fu la volta del cambio automatico mentre nel 1983 arrivò la versione con il cambio manuale a 5 marce.

Bisognerà invece aspettare il 1986 per il motore diesel dei record, il Turbodiesel 2400, prodotto tra l'altro dalla VM Motori di Cento, quindi italianissimo. Fu grazie a questo propulsore che la Range Rover, in possesso anche del noto Roberto Parodi, divenne leggendaria, vincendo lo storico Camel Trophy in Madagascar, percorrendo 2.400 km in un territorio inospitale ma senza particolari problemi.

A fine anni '80, la Range Rover, ormai un nome affermato in tutto il mondo, iniziò ad essere scelta dalle persone facoltose come alternativa alle berline di lusso, di conseguenza nel 1988 venne presentata la versione Vogue, presente nei listini ancora ai giorni nostri, con cambio automatico, aria condizionata, interni in pelle e tutta una serie di optional di alto livello.

La mitica Range Rover prima serie verrà prodotta fino al 1996, ma a partire dal 1994 uscirà il nuovo modello di conseguenza verrà ribattezzata "Range Rover Classic" per distinguerla appunto dalla sua erede.

Una carriera a dir poco gloriosa durata 26 anni e che ha dato il là ad una vera e propria dinastia che continua ancora oggi. Fra i tanti modelli realizzati spicca senza dubbio il Range Rover Limousine del 1990 costruito per il Sultano del Brunei, e usato anche da Mike Tyson.