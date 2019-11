Ecco la Range Rover Hunter, una incredibile supercar da fuoristrada

Secondo alcuni rumors circolanti online, Land Rover avrebbe intenzione di proporre un nuovo modello di vettura, chiamato Road Rover. Questo nuovo marchio potrebbe andare a collocarsi su una gamma di vetture sportive, ma al contempo dalle grandi doti da fuoristrada.

Il concept che vi proponiamo oggi è molto accattivante, e consente di farsi un'idea su come potrebbe essere una supercar hardcore proposta dallo storico marchio inglese. Il suo design non è recentissimo, risale anzi al 2015, ed è stato pensato da Oliver Cattel-Ford, dategli un'occhiata. Questo presenta un look molto più estremo di qualunque Land Rover mai prodotto e infatti, eccetto la griglia frontale e badge, è praticamente impossibile ricollegare il veicolo a un produttore.

La struttura è in fibra di carbonio monoscocca ed è mossa da un set di motori elettrici, uno per ruota. Il sistema di sospensioni, che contribuiscono a renderla offroader, sono molto innovativi e consentono una variazione di altezza verticale pazzesca grazie a un sistema idraulico di braccetti attaccati direttamente alla scocca.

Quest'ultima presenta delle linee che di derivativo non hanno praticamente nulla e i fari, sia anteriori che posteriori, la caratterizzano particolarmente grazie a sottili strisce di LED futuristiche. L'ispirazione di questa scelta potrebbe arrivare direttamente dal design dei caccia militari, soprattutto se si evidenzia la forma con focus sulla verticalità dei LED posteriori. Adesso però date uno sguardo al video in fondo alla pagina, che è veramente impressionante.

Per restare in tema Land Rover vi proponiamo la restaurazione di un fuoristrada originale del 1948, che è stato rimesso in strada non con poca fatica. Tornando alla modernità la casa britannica ha in mente di immettere sul mercato un Defender radiocomandato:"Abbiamo già i prototipi".