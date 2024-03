Range Rover elettrica si mostra per la prima volta: il prototipo sembra quasi una Station

Ed eccolo qua: il primo veicolo Range Rover completamente elettrico. Questo prototipo è stato recentemente con pesanti camuffamenti durante delle prove su neve. Presenta una silhouette simile alla Velar piuttosto che al tradizionale SUV iconico.

Non sappiamo ancora se questo prototipo rappresenti il sostituto completamente elettrico della Velar o la futura Range Rover Electric. Land Rover ha rilasciato i primi teaser del design della Range Rover Electric nel dicembre 2023, con preordini aperti in alcuni mercati come gli Stati Uniti a partire da dicembre dell'anno scorso.

Secondo un comunicato stampa del dicembre 2023, la Range Rover Electric sarà costruita sulla flessibile Architettura Modulare Longitudinale di Solihull, utilizzata anche per i veicoli Range Rover ibridi plug-in esistenti. Questo conferma che la Range Rover Electric sarà una versione completamente elettrica del modello tradizionale, anziché un sostituto della Velar.

Il veicolo sarà assemblato presso lo stabilimento di Solihull, nel Regno Unito, che sarà convertito per la produzione di veicoli elettrici. Tutto questo prevede un investimento stimato di circa 70 milioni di sterline. Le unità di propulsione elettrica e i pacchi batteria saranno assemblati a Wolverhampton, presso il centro di produzione di propulsione elettrica Jaguar Land Rover.

Il veicolo, caratterizzato da elementi di tecnologia avanzata - del quale ancora siamo all'oscuro - e un design aerodinamico, promette di offrire un'esperienza di guida esclusiva. Con questo modello, Land Rover si propone di ampliare la propria gamma di veicoli elettrici, che includerà anche varianti elettriche di altri modelli come la Range Rover Sport, la Velar, l'Evoque e persino il Defender.

Purtroppo però, in mezzo a tutte queste belle notizie, il gruppo JKR sta vivendo un periodo abbastanza critico per via del fatto che le Range Rover sono diventate bersaglio dei furti organizzati, con un aumento dell'80% nel 2022 secondo Axa. Sembra infatti sia piuttosto aggirare i dispositivi antifurto. Jaguar Land Rover sta implementando nuove misure di sicurezza, ma intanto i premi assicurativi stanno aumentando di prezzo, rendendo questo veicolo difficile da "mantenere" nel Regno Unito.