Range Rover battuto da una salita innevata: il video è sorprendente

I modelli Range Rover sono rinomati per le loro eccezionali capacità in tutte le condizioni stradali (ecco il nuovo Defender V8 Bond Edition), ma il video in alto, appena caricato su YouTube, evidenzia un momento piuttosto imbarazzante che ha come protagonista un Range Rover Sport.

Come potreste notare voi stessi, un esemplare del grosso veicolo britannico ha avuto difficoltà a superare un tratto in salita colmo di neve ma apparentemente poco difficoltoso. In questo caso l'elettronica e il complesso sistema di trazione non sono stati di grande aiuto, nonostante nella clip venga specificato che attorno ai cerchi fossero stati montati pneumatici invernali.

Guidare nella neve è sempre complicato per via del grip estremamente eterogeneo, per cui è fondamentale fare uso di gomme invernali. In tal senso il SUV sfrutta pure la trazione integrale e il differenziale di bloccaggio, ma quando non c'è attrito tra pneumatici è impossibile utilizzare appieno queste tecnologie.



A ogni modo il noto esperto Jonathan Benson, in forze presso Tyre Reviews, ha espresso forti dubbi sulla presenza di un set di gomme invernali:"sarei molto sorpreso se la vettura stesse utilizzando qualche tipo di pneumatico invernale. In genere i set invernali Michelin sono eccezionali sulla neve. Un'altra ipotesi riguarderebbe la presenza di ghiaccio liscio sotto la neve fresca, il quale si sarebbe indurito per giorni e avrebbe contribuito, assieme all'uso del pedale destro, ad un comportamento simile."



