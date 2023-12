Range Rover fra le auto preferite dai ladri: assicurazione alle stelle e valore in ribasso

I ladri stanno dimostrando una crescente sofisticatezza nel rubare automobili, un fenomeno evidenziato dall'esperienza di Tim Coen, un investitore immobiliare nel Regno Unito. Egli ha testimoniato che passerà da una Range Rover Sport a un'auto elettrica Porsche, ma ha trovato dei costi assicurativi molto più alti per via proprio dei furti.

Inoltre, il valore di rivendita delle Range Rover usate ha subito un crollo significativo, con una diminuzione del 9,3% da maggio a 35.224 sterline (40.383 euro al cambio), in contrasto con una diminuzione del 5,7% per tutti i SUV di lusso e del 2,8% per tutte le auto. L'incremento dei furti di Range Rover, particolarmente adatti alle tecniche di furto avanzate, ha portato a un aumento dei costi assicurativi. Il costo medio per assicurare una Range Rover è più che raddoppiato, raggiungendo 3.270 sterline nell'anno (circa 3790 euro) fino a ottobre, con un aumento complessivo del 57% per le assicurazioni auto. Range Rover PHEV Sport ha faticato non poco al test dell'Alce.

La crescente popolarità delle Range Rover tra i criminali è attribuibile al loro valore, alla tecnologia senza chiave e alle preziose parti di ricambio. Attacchi sofisticati, come quelli a relè, in cui i ladri estendono il segnale della chiave all'interno della casa per aprire l'auto, sono diventati comuni (ecco il primo teaser della Range Rover elettrica).

Jaguar Land Rover (JLR) sta ora considerando un prodotto assicurativo personalizzato per i clienti nel Regno Unito che faticano a ottenere preventivi accessibili. La casa automobilistica ha dichiarato di aver speso 10 milioni di Sterline in aggiornamenti di sicurezza per 65.000 veicoli Range Rover e Range Rover Sport prodotti tra il 2018 e il 2022, riducendo i furti del 40%.