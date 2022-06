Una Range Rover 2023 cade dalla bisarca dopo un impatto col cavalcavia: danni devastanti

Nella mattinata dello scorso martedì, un camion bisarca carico di nuove Range Rover 2023 si trovava in New Jersey diretto al quartier generale statuinitense di Jaguar Land Rover, ma qualcosa è andato storto: nel passare al di sotto di un cavalcavia, un esemplare è stato letteralmente decapitato prima di cadere dal rimorchio.

Almeno, questa sembra essere la dinamica dell’incidente, dal momento che non vi è ancora una comunicazione ufficiale sull’accaduto. Le immagini e i filmati che arrivano però dalla Route 17, sotto al ponte di West Midland Avenue, parlano chiaro. Tra le altre cose, nella caduta il SUV inglese ha poi impattato su una Honda Accord che sopraggiungeva sulla strada, e anche in questo caso non si hanno notizie sulla salute di chi sedeva all’interno della berlina, che mostra comunque segni di impatto sul frontale e su entrambe le fiancate.

Tutt’altro discorso per la Range Rover, che ha riportato danni che definire catastrofici è dire poco. L’auto è stata decapitata e lacerata specialmente nella sua parte sinistra, ma mostra evidenti segni e colpi anche sulla fiancata destra, dovuti probabilmente alla conseguente caduta dalla bisarca. A quanto pare però, a seguito dell’impatto e della caduta, gli altri esemplari presenti sul rimorchio non sono stati coinvolti nella carambola, uscendone indenni.

Comunque le immagini che trovate qui sotto parlano più di mille parole e ci riportano alla mente la miriade di incidenti simili che accadono nei pressi dell’ormai famoso ponte “killer” 11foot8.