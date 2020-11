Ecco la Rambo Lambo: la Lamborghini LM002 più tosta di tutte

Per un modello costruito in appena 300 esemplari tra il 1986 e il 1993, la Lamborghini LM002 è sicuramente molto popolare, anche se estremamente diversa se paragonata in qualche modo a veicoli delle stesse dimensioni, e cioè ai SUV odierni.

La storia della quale vi parliamo oggi comunque non riguarda una rivisitazione della iconica e storica 4x4 italiana, bensì l'esemplare della galleria di immagini in fondo alla pagina è appena comparso sul mercato dell'usato e verrà battuto all'asta il prossimo 11 novembre: manca davvero poco quindi.

La casa d'aste che si occuperà della transazione sarà la conosciutissima RM Sotheby's. Inizialmente la Lambo fu spedita in Svezia e, dopo molti anni passati in Scandinavia, è tornata nei paraggi dell'impianto produttivo, dov'è stata esposta in un museo. Nel 2015 poi ha attraversato la Manica per recarsi nel Regno Unito, e lì un nuovo acquirente l'ha messa nel proprio garage a due anni di distanza. A partire dal 2017 ha subito dei processi manutentivi importanti, grazie alla quale versa adesso in condizioni eccellenti.

Stando a quanto riportato sui documenti ufficiali, la macchina poggia su pneumatici Pirelli Scorpion Zero, gode di una nuova batteria, di un compressore ad aria per il cambio, di un nuovo filtro per l'olio, di un nuovo sensore galleggiante per il serbatoio e di un giunto omocinetico dell'asse posteriore nuovo di zecca.

Come potete vedere voi stessi dagli scatti calce, l'esemplare è verniciato in Acapulco Blue, si presenta con interni perfetti in grigio e ha percorso un totale di 17.250 chilometri i quali, per il suo poderoso e resiliente V12 da 5,2 litri sono davvero pochi. L'unità eroga una potenza di circa 400 cavalli, scaricata su tutte e quattro le ruote grazie a un cambio manuale ZF ripristinato a 32 anni dalla sua costruzione. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi: sono numeri impressionanti per una 4x4 della sua epoca (inoltre la LM002 pesa 2.700 kg).

La casa d'aste non ha fornito alcuna informazione riguardo le stime sulle cifre che saranno raggiunte per la cessione, ma sappiate che quando una Lamborghini LM002 finisce all'asta non si scende mai sotto i 300.000 dollari.



