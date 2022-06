Ram TRX Sandblast Edition 2022 ufficiale: un mostro testato da Ken Block!

Mentre si avvicina il fatidico giorno in cui vedremo Ken Block sfidare Pikes Peak con una Porsche 911 da 1.400 cavalli, lo stesso pilota di rally professionista è diventato protagonista di una campagna pubblicitaria per il nuovo Ram TRX Sandblast Edition 2022, un pick-up mostro di prestazioni.

Questa edizione speciale del Ram TRX è senza ombra di dubbio un fuoristrada aggressivo: sotto il cofano troviamo il solito motore Hellcat V8 da 6,2 litri per 702 cavalli, accompagnato da un kit di sospensioni pensate appositamente per sfrecciare nel deserto a tutta velocità. Per essere chiari, queste sono le specifiche base del Ram TRX base; di conseguenza, questa Sandblast Edition per il 2022 è semplicemente un pacchetto di elementi estetici.

All’esterno si trova il nuovissimo colore Mojave Sand, tonalità di marrone chiaro abbinata a un set di cerchi neri da 18 pollici esclusivi del pacchetto e dal marchio Sandblast Edition, assieme a una targa fissata sulla console centrale con bandiera americana, informazioni sul motore e altre informazioni. Gli interni scuri hanno cuciture a contrasto Light Frost, accenti in fibra di carbonio, tetto panoramico a doppio vetro e terza luce di stop a LED.

Mike Koval Jr, CEO di Ram, ha dichiarato quanto segue: “I nostri clienti vogliono distinguersi dalla massa e la nuova Ram 1500 TRX Sandblast Edition consente loro di fare proprio questo, offrendo al contempo la migliore combinazione del segmento di prestazioni, capacità e tecnologia. Noi siamo costantemente in espansione ed esploriamo nuove idee per soddisfare le esigenze e alimentare l'immaginazione dei nostri clienti appassionati, e questo è l'ultimo esempio di come i camion Ram offrano funzionalità che continueranno a conquistare sempre più acquirenti”. A ciò si affianca la campagna teaser firmata Ken Block, come potete vedere dal video allegato alla notizia.

Il prezzo? La TRX Sandblast Edition costerà minimo 100.080 Dollari e sarà disponibile a partire da quest’estate, quindi non sarà propriamente accessibile. Inoltre, il lancio in Italia è davvero poco probabile.

A fine maggio, invece, in rete è apparsa una Porsche 911 SC del 1978 di Ken Block in vendita.