RAM, multa record per le emissioni dei motori diesel Cummins: 1,67 miliardi di dollari

Cummins Inc. è stato multato di 1,67 miliardi di dollari per l'uso di dispositivi antifurto diesel su quasi un milione di motori installati nei Suv Ram. La sanzione è stata concordata con lo stato federale e quello della California.

Il tutto sarebbe partito per le accuse dell'associazione Clean Air Act, la quale sostiene che Cummins avesse installato dispositivi di manipolazione delle emissioni su 630.000 motori dal 2019 al 2023.

Questi dispositivi possono essere sia dei software che vere e proprie parti meccaniche al fine di ridurre l'emissione dichiarata di CO2. I gas di scarico diesel contengono sostanze chimiche nocive per la salute umana e per l'ambiente e il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che l'installazione di tali dispositivi ha causato la produzione di migliaia di tonnellate di emissioni in eccesso. Un caso senza precedenti nel territorio americano. In Norvegia il problema non si pone, quest'anno il numero di auto elettriche vendute ha raggiunto cifre mai prima prima d'ora. Grazie soprattutto ai forti incentivi presenti.

Una cosa simile è accaduta anche in Europa, seppur in forma diversa e più estesa, attraverso quello che fu definito come lo "scandalo Volkswagen". Una macchia così grande sul gruppo tedesco che ancora fatica a togliersi di dosso.