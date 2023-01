RAM 1500 Revolution, il pick-up elettrico che sfida il Tesla Cybertruck

Fra le tante auto svelate al CES 2023 anche il RAM 1500 Revolution di Stellantis, un pick-up totalmente elettrico di nuova generazione pronto a dire la sua sul mercato americano e a sfidare il Cybertruck di Tesla.

Dopo che negli scorsi giorni era stato presentato il T-MAD, il Cybertruck cinese, tocca a ora a RAM sfoggiare i muscoli in un mercato dove i pick-up sono storicamente fra i modelli di auto più venduti. Basti pensare che proprio il mezzo futurista di Elon Musk ha ricevuto ben 1,6 milioni di preordini, e nel contempo il Ford F-150 Lightning continua a essere in cima alle auto più commercializzate in assoluto.

È quindi giunta la risposta di Stellantis per quanto riguarda i pick-up elettrici, dopo che l'azienda si era già resa protagonista al CES 2023 con Tavares e la sua 'sfida' alle auto elettriche e al contempo con l'annuncio dell'ingresso nel mercato degli aerotaxi. Il RAM 1500 Revolution BEV Concept, come dice lo stesso nome, è ancora un prototipo, ma anticipa la variante del pick-up full electric del 2024. La potenza non è stata ufficializzata ma si sa che la nuova “belva” sarà dotata di trazione integrale con due motori elettrici, uno per ogni asse.

Vi sarà inoltre un sistema elettrico da 800 V che ogni 10 minuti permetterà di recuperare 160 chilometri di autonomia. Decisamente notevoli anche le batterie visto che avranno una capacità superiore ai 200 kWh. Particolari le ruote posteriori, che saranno in grado di ruotare fino a 15 gradi, mentre i cerchi saranno da 24 pollici con pneumatici da 35. A livello estetico si può notare un cofano più corto rispetto al classico pick-up, tenendo conto dell'assenza del motore a combustione, e ciò andrà a favore di una cabina sicuramente più lunga, di almeno 10 centimetri.

Senza dubbio moderno il design del nuovo RAM 1500, a cominciare dai fanali a forma di Y, mentre il tetto prevede una verniciatura di colore nero per dare una sensazione di continuità con il lunotto. Presenti anche gli specchietti digitali mentre all'interno troviamo il sistema Cabin Modes, in grado di controllare praticamente ogni piccolo dettaglio tramite pochi tap. Tra l'altro la console centrale può essere rimossa per aumentare lo spazio interno, o eventualmente essere trasformata in una superficie di lavoro. Il nuovo RAM 1500 Revolution uscirà entro il 2024.