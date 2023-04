RAM 1500 REV, Stellants monta una gigantesca batteria sul pick-up: autonomia record

E' davvero da record l'ultimo pick-up presentato da Stellantis in occasione del recente Motor Show di New York. Il RAM 1500 REV, versione elettrica del noto veicolo Made in Usa, ha una batteria gigantesca che gli garantisce un'autonomia record.

Dopo aver presentato il RAM 1500 Revolution concept al CES di Las Vegas, Stellantis ha alzato il sipario sulla versione finale del pick-up che sfiderà il Cybertruck di Tesla. Rispetto al RAM 1500 standard cambia poco, al di fuori dei nuovi cerchi in lega da 22 pollici, e dello sportello di ricarica che è posizionato sul parafango anteriore sinistro. Si nota anche il nuovo logo RAM nella parte posteriore e delle nuove luci sul portellone.



Diversi invece gli interni, decisamente all'avanguardia con tecnologia a profusione, a cominciare dallo schermo per la strumentazione digitale da 12,3 pollici con un touch screen centrale. Anche il passeggero anteriore potrà godere del suo display, leggasi uno schermo da 10,25 pollici posizionato sulla plancia di fronte al sedile.



Nel RAM 1500 REV ci sarà inoltre la guida semi-automatica di livello 2, il rilevatore di affaticamento, il monitoraggio degli angoli ciechi e molto altro ancora. Ma come detto in apertura, è sulla batteria e l'autonomia che Stellantis si è concentrata maggiormente, visto che l'idea del gruppo è stata quella di creare un veicolo elettrico comodo per percorrere centinaia di chilometri senza doversi fermare a ricaricare troppo spesso.



Il modello standard sarà così dotato di una batteria da 168 kWh che garantisce 563 km, ma è possibile anche scegliere quello con un propulsore elettrico da 229 kWh che durerà ben 805 chilometri con una ricarica.



Tra l'altro il RAM 1500 REV godrà dell'architettura a 800V con una potenza di ricarica fino a 350 kW, di conseguenza i tempi necessari per ricaricare il pacco batteria saranno ridottissimi: solo 10 minuti per avere 180 km.



A livello di potenza potremo godere di 654 cavalli con 841 Nm di coppia, mentre il carico utile è di 1.225 kg con la possibilità di trainare fino a 6.350 kg, più di qualsiasi altro RAM realizzato in precedenza.



La nuova bestia di Stellantis sfiderà il FORD F-150, ma anche il Rivian R1T, il GMC Sierra e l'Hummer EV, tutti pic-up elettrici che da tempo spopolano sul mercato a stelle e strisce. Se vi starete chiedendo perchè negli Usa si vendono così tanti pick-up, sappiate che nessuno sa dare una risposta certa.