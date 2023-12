Ralph Gilles, designer Stellantis, saluta col drift l'uscita di scena della Chrysler 300

La produzione della Chrysler 300 giungerà al termine questo mese, mettendo fine a una straordinaria corsa di 18 anni. Stellantis ha annunciato che l'ultimo esemplare dell'hotrod 300C con motore Hemi è uscito dalla catena di montaggio di Brampton, segnando la parola "fine" della storica berlina.

Nonostante le critiche secondo cui l'auto avrebbe dovuto essere ritirata dieci anni fa, la fine della produzione della Chrysler 300 è comunque un momento malinconico. La berlina ha rappresentato un'icona nel corso degli anni, soprattutto grazie al design accattivante e retrò, plasmato all'inizio degli anni 2000 da Ralph Gilles, attuale responsabile generale del design di Stellantis. Adesso l'azienda si dovrà concentrare sul fare una concorrenza serrata a Tesla.

Gilles ha condiviso la notizia attraverso due post su Instagram. Nel primo, ha condiviso una foto del 2005 in cui l'intero team Chrysler è riunito attorno alla prima 300 di produzione. Nel secondo, ha pubblicato un video dinamico che mostra una Chrysler 300 in azione su una pista, con fumo che fuoriesce dai passaruota posteriori mentre affronta una lunga curva a destra.

Ralph Gilles, con una carriera di 31 anni in Chrysler, è stato una figura chiave nel design della Chrysler 300 originale. La sua passione per le automobili si riflette anche nella sua collezione personale, che include veicoli come un'Alfa Romeo coupé vintage, una Peugeot 205 GTI, una Lancia Delta Integrale e una Dodge Charger del 1968 potenziata con un motore Hellephant V8 da 1.000 CV.

