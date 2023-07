Rally Transchaco, incidente choc: tifosi invadono pista per fare foto, auto contro folla

E' un incidente choc quello che si è verificato domenica scorsa in Paraguay, in occasione del rally Transchaco: un'auto è arrivata lunga ad una curva, finendo ad alta velocità contro la folla a bordo strada.

Potrebbe sembrare un classico errore del pilota, ma vedendo il video di quanto accaduto (che trovate qui sotto), la verità è ben differente. E' infatti evidente come l'auto da rally abbia avuto enormi difficoltà nell'affrontare la curva a causa delle numerose persone che hanno invaso la strada per fare foto e girare video.

Le immagini sono a dir poco impressionanti e mostrano una vettura (il modello non è chiaro perchè la ripresa è dall'alto e l'andatura solleva molta polvere), mentre si appresta ad affrontare una curva verso destra.

Nel corso della storia di questa disciplina abbiamo assistito spesso e volentieri a scene simili durante i favolosi anni delle mitiche Gruppo B, periodo in cui corsero mostri sacri a quattro ruote, così come furono anche la Lancia Delta e la Subaru Impreza, auto iconiche del rally.

Arrivando lungo, costretto ad allargarsi per non investire i tifosi esagitati, l'auto è quindi finita sulla folla, travolgendo tutto ciò che trovava sul suo cammino. Solo per miracolo non ci è scappato il morto, visto che il bilancio è stato di tre feriti, fra cui uno trasportato presso l'ospedale per curarsi, ma in ogni caso al di là dei fan troppo irruenti, la grande protagonista in negativo in questo caso è stata l'organizzazione, che ha permesso un'invasione di pista, tra l'altro in un punto veloce e pericoloso come in effetti si è rivelato.

“A nome di tutto il team Torres Competición, ci rammarichiamo per quanto accaduto ieri – si legge nella nota diffusa dalla scuderia dopo l'accaduto -. l'equipaggio, grazie a Dio, è rimasto illeso. Siamo in contatto con le persone colpite, che erano due. Se ce ne sono altre colpite, siamo pienamente disponibili a fare quanto ci è possibile. Restiamo a disposizione delle autorità e ringraziamo in anticipo tutte le persone che ci sostengono”.

E ancora: "Ripudiamo totalmente la mancanza di sicurezza all'interno del percorso ed esortiamo i fan a prendersi cura della propria vita. Pprendiamoci cura di questo sport che ci rende così felici, un video non vale più della tua vita". Qualcosa di simile era accaduto soltanto poche settimana fa in occasione del Rally di Croazia: una rissa in strada prima dell'arrivo delle auto.