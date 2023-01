Rally Montecarlo a luci rosse, coppia scoperta a fare ses*o a bordo strada: il video

Una scena decisamente curiosa è apparsa nelle scorse ore in occasione della seconda prova del Rally di Montecarlo: una coppia è stata sorpresa a fare ses*o a bordo strada, incurante delle auto che sfrecciavano alle loro spalle.

Come si vede dal video divenuto virale sui social di tutto il mondo, e che trovate anche più sotto, due persone sono state catturate dai fari notturni di un'auto da rally mentre stavano “consumando” beatamente. Sorprende il fatto che i due non abbiano nemmeno tentato di appartarsi visto che, come si può notare dal filmato, sono praticamente a fianco della strada e tra l'altro con altri spettatori che stavano assistendo alla corsa, non troppo distanti.

Le immagini sono state catturate di preciso in occasione della seconda prova speciale che si è svolta in notturna tra i colli sopra il Principato di Monaco. Nel dettaglio la tappa in questione è quella che da La Cabanette porta a Col de Castillon, e la coppia incriminata, anche mentre sfrecciavano i bolidi del WRC, ha continuato a fare ciò che stava facendo senza alcuna esitazione: i due amanti sembrano infatti infischiarsene bellamente di quanto stesse accadendo.

Il video del Montecarlo è stato catturato dalla telecamera a bordo della Ford Puma di Jourdan Serderidis e del navigatore Frederic Miclotte, ed è stato trasmesso in tempo reale, live, in tutto il mondo, tramite la consueta diretta streaming attraverso il sito web del campionato mondiale di rally. Come se non bastasse, a pubblicare le immagini anche tutte le televisioni che stanno seguendo il Rally di Montecarlo in diretta: un episodio che ovviamente non è passato inosservato e che nel giro di breve tempo è divenuto virale finendo su tutte le piattaforme social.

Non è la prima volta che due persone vengono catturare a fare se*so durante un evento sportivo, ma così sfacciatamente probabilmente sì. Fortunatamente il motorsport è fatto di ben altro, come dimostra il filmato riguardante tutti i migliori momenti Rally del 2022: altro che effusioni, spazio ad acrobazie folli, salti, incidenti e sbandate incredibili. E se proprio non ne aveste abbastanza, allora potresti godervi la sfida fra la Lancia e l'Audi, la più incredibile stagione nella storia dei rally.