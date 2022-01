Al Rally di Monte Carlo dà spettacolo la Kimera EVO37 Tribute: il video

Il ritorno della Lancia 037 al Rally di Monte Carlo con Kimera Automobili ha dato spettacolo: la livrea speciale bianca-rossa-nera per celebrare il 150° anniversario di Pirelli e il 39° anniversario della vittoria della Lancia 037 ha sfrecciato su strada con Petter Solberg come copilota in una tappa unica. Ecco il video ufficiale!

Il filmato pubblicato da DirtFish su YouTube mostra chiaramente l’avventura di Mario Isola alla guida, capo della divisione Pirelli Motorsport, accompagnato dall’ex campione del mondo WRC Petter Solberg. Entrambi hanno goduto della potenza del Kimera EVO37 Tribute dotato di motore a quattro cilindri da 2,1 litri per oltre 500 CV e 550 Nm di coppia, a trazione posteriore e con trasmissione manuale.

L’esperienza è stata snervante ma estremamente divertente, come ha dichiarato Isola, specialmente per le critiche di Solberg: “Ci siamo divertiti un sacco. Almeno, mi sono divertito molto, dovremmo chiedergli [Solberg] se fosse lo stesso per lui. È così bello avere Petter come copilota, sono molto felice di aver vissuto questa esperienza”. A ciò, il pilota professionista ha risposto elogiando l’auto per il grip, sperando di guidarla ancora.

Ciò forse sarà possibile grazie a eventi speciali, a meno che Solberg non sia interessato ad acquistare uno dei 37 esemplari prodotti per circa 480.000 Euro.

A proposito del Rallye di Monte Carlo 2022, ecco la compilation ufficiale dei peggiori incidenti e fail durante la competizione.