Il rally di Monte Carlo attraverso gli occhi di un pilota: un filmato impressionante

I rally sono altamente spettacolari visti dall’esterno, quindi immaginate come ci si possa sentire alla guida delle potenti WRC che danzano a velocità folli come se per loro la fisica non esistesse. Ebbene, grazie ad un filmato caricato dalla scuola di rally DirtFish, possiamo provare almeno un pizzico di quell’adrenalina.

Grazie ad una camera montata sul casco del pilota Sean Johnston, possiamo metterci letteralmente alla guida della Citroen C3 R5 accanto al co-pilota Alex Kihurani. Per certi versi sembra di essere alla guida di una vettura virtuale presa in prestito in un capitolo della serie videoludica Dirt Rally (a proposito, qui potete leggere la nostra recensione di Dirt Rally 2), ma la differenza è che qui l’errore non è concesso, e la conferma è arrivata qualche giorno fa con il clamoroso incidente di Craig Breen a bordo della Ford Puma M-Sport.

Ebbene, l’equipaggio DirtFish ci porta in pista, o meglio, su uno stage di prova percorso più volte in salita e in discesa per prendere confidenza con il terreno monegasco, e facendo le ultime correzioni al setup della vettura. Per gli appassionati di guida (e non solo) si tratta di un filmato da pelle d’oca, e pensate che ci ritroviamo a bordo di una Citroen C3 R5 che corre nella categoria WRC2, con un motore 1.6 litri turbo da circa 280 CV e 420 Nm di coppia, una vettura da corsa, certo, ma ben distante dalla classe regina del WRC.

Se questo filmato riesce già ad impressionare, immaginate come sarebbe con le nuove vetture ibride come la Ford Puma Rally1, la Toyota GR Yaris Rally1 e la Hyundai i20 N Rally1, che montano un motore termico da 1.6 litri da circa 380 CV a cui si aggiunge un’unità elettrica che assieme portano la potenza poco oltre i 500 CV. Senza dimenticare la presenza di un’aerodinamica ben più efficace (ma semplificata rispetto allo scorso anno) rispetto alle vetture WRC2, che solitamente percorrono gli stessi percorsi con un ritardo che può oscillare tra i 25 e 50 secondi a seconda della lunghezza della prova speciale. Ora, però, allacciate le cinture e tenetevi forte.