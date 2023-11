Ralf Schumacher non ci sta: 'Max Verstappen come Michael e Senna? No, loro erano magici'

Sono tantissimi fra gli addetti ai lavori quelli convinti che alla fine Max Verstappen diventerà il pilota più forte di sempre, ma i tempi non sono ancora ovviamente maturi per incoronarlo “il più grande”, e lo ha spiegato senza troppi giri di parole il fratello di Michael Schumacher.

Ralf Schumacher, che negli scorsi giorni aveva accennato alle condizioni di Michael, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport F1 Deutschland e nell'occasione ha esternato il proprio pensiero in merito ai paragoni fra il pilota Red Bull e i più grandi sempre.

A riguardo l'ex BMW ha voluto mettere dei paletti, spiegando: "Max Verstappen corre di vittoria in vittoria, continua a scrivere la storia e semplicemente non commette errori. Tuttavia, non mi piace che si facciano sempre paragoni con mio fratello o Ayrton Senna: loro due sono stati magici ai loro tempi”.

Insomma, meglio non scomodare ancora i miti secondo Ralf Schumacher, che considera giustamente Michael e Ayrton due Dei dell'Olimpo, a differenza invece di Verstappen che sembrerebbe essere quasi un comune mortale.

C'è comunque chi si dice convinto del contrario, che l'olandese volante, fresco di terzo titolo di Formula 1 in carriera, sia paragonabile al Kaiser o al brasiliano, se non addirittura più forte, vista la giovane età.

Del resto Verstappen ha esordito fin da giovanissimo in Formula 1, cosa che negli anni '80 e '90 non si era soliti fare, e ciò valeva per qualsiasi sport: dal basket al calcio, passando dal tennis, 30 o 40 anni fa era obbligatorio fare la gavetta, poi i tempi son cambiati, qualcuno dice in meglio altri in peggio a seconda dei punti di vista.

La cosa certa è che Verstappen sta macinando vittorie come un trattore, avendo già eguagliato proprio il numero di titoli di Senna, e ora ha messo nel mirino Prost e Vettel. Dopo di che proverà a pareggiare quanto fatto da Michael Schumacher e Lewis Hamilton, cosa che non sarà semplice visto che sul suo cammino troverà i nuovi regolamenti che saranno introdotti nel 2026, e che stravolgeranno le attuali monoposto di Formula 1.