Ralf Schumacher: 'Leclerc e Sainz? Errori stupidi, Ferrari non vince per colpa loro'

Ralf Shumacher durissimo contro Charles Leclerc e Carlos Sainz. Secondo l'ex pilota, sono troppo distratti e la loro "propensione all'errore" sono un gap enorme che li separa da Max Vertappen. Vi abbiamo parlato anche degli ultimi commenti sulle condizioni del fratello del pilota, Michael Shumacher, rilasciate da Ralf.

Nonostante la Ferrari e la Red Bull abbiano rappresentato le uniche forze vincenti nella stagione di Formula 1 del 2023, la Scuderia rossa nutre l'ambizioso desiderio di ritornare nell'epicentro della lotta per il titolo nella successiva stagione. Nel mentre papa Verstappen spiega le ragioni della straordinaria forza e determinazione del figlio, Ralf Schumacher, riferendosi a Ferrari, ha parlato della troppa predisposizione agli errori dei piloti, considerati da egli un ostacolo notevole anche nell'imminente annata agonistica.

Dopo aver subito un sorpasso repentino da parte della Red Bull nella promettente stagione 2022, la Ferrari auspica di colmare il divario rispetto ai suoi avversari nel 2023. Tuttavia, già dall'apertura della stagione in Bahrein, si è evidenziato che sia i campioni in carica che l'Aston Martin occupavano posizioni di vantaggio nell'indice di prestazione.

Pur avendo conquistato sette pole position grazie a pacchetti di aggiornamento efficaci nella seconda metà dell'anno, e nonostante la vittoria di Sainz a Singapore, gli errori dei piloti hanno rivelato il loro lato fatale al momento della resa dei conti ad Abu Dhabi. Leclerc non è riuscito a trasformare nessuna delle sue cinque pole position in vittoria, mentre le scivolose prestazioni di Leclerc in Australia e di Sainz in Belgio hanno influito negativamente sulla contesa del Campionato Costruttori con la Mercedes.

Schumacher, durante un'intervista nel podcast Formula For Success, ha indicato che la propensione agli errori da parte dei piloti Ferrari potrebbe essere una scelta conscia, enfatizzando: "Non sai mai cosa faranno: durante una gara, potrebbero finire in testacoda o, peggio ancora, coinvolgersi in incidenti - non proprio tra di loro, ma commettendo errori stupidi, il che, molto spesso, mi sorprende".

Secondo Ralf Schumacher, il compito cruciale di Fred Vasseur, l'attuale responsabile della squadra Ferrari, consiste nel ridurre gli errori e migliorare la coesione del gruppo. Tuttavia, secondo l'ex pilota tedesco, al momento attuale "non considererei la Ferrari come uno dei principali contendenti al titolo", suggerendo che un giudizio più accurato potrebbe essere formulato durante i primi test o le prime gare della prossima stagione (in altre parole: è ancora presto per fare previsioni sul futuro).

Schumacher ha inoltre sottolineato l'importanza del ruolo di Vasseur nel plasmare il destino della squadra, mettendo in luce il suo solido legame con Charles Leclerc e la sua abilità nel costruire una vettura competitiva intorno al pilota di punta della Scuderia. La nuova Ferrari SF 23 sarà presentata il 13 febbraio.