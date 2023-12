Ralf Schumacher sul fratello Michael: 'Mi manca, tutto è cambiato'

L'attuale situazione di Michael Shumacher è e rimarrà segreta a tempo indeterminato per volere della famiglia. Solo alcuni stretti amici dell'ex pilota di Formula 1 hanno la possibilità di vederlo pur mantenendo segretezza, tra questi Jean Todt che ha affermato che Shumacher non è più quello di prima. Vi riportiamo ora le parole del fratello.

Ralf Schumacher, in un'intervista al giornale Bild, ha ripercorso il periodo difficile subito dopo quel terribile incidente del 2013; egli ha ribadito un'altra volta che quella vicenda ha rappresentato un momento brutto e drastico che ha cambiato la propria famiglia per sempre (Rossella Giannini, definita la mamma italiana di Shumacher, ha espresso il desiderio di rivedere ancora Michael).

Il fratello del pilota tedesco si è visto affranto nel vedere che la vita di Michael non sarebbe tornata alla normalità malgrado le cure a lui somministrate. Esattamente come Jean Todt, Ralf ha ammesso che nulla è come prima e che, probabilmente, mai lo sarà.

"Posso solo dire che il suo incidente rappresenta un momento molto brutto e drastico anche per me. Questo destino ha cambiato la nostra famiglia. Il Michael di quel periodo mi manca. La vita a volte è ingiusta. Michael aveva spesso avuto fortuna, ma poi è arrivato quel drammatico incidente. Grazie a Dio, attraverso a qualche cura moderna, qualcosa si è potuto fare, ma nonostante questo niente è come prima"