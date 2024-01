Ralf Schumacher, dramma per il fratello di Michael: cerva morta a capodanno per i petardi

Dramma per Ralf Schumacher, fratello del mitico Michael. L'ex pilota di Formula 1 ha perso una cerva incinta appartenente alla sua fattoria, colta da malore per via dello spavento dovuto ai botti di capodanno.

Ralf Schumacher ha puntato il dito nei confronti della compagnia energetica tedesca RWE in quanto, secondo lo stesso, avrebbe fatto scoppiare dei petardi non troppo distante dalla sua fattoria, causando involontariamente la morte dell'animale.

Il tutto è stato documentato da Schumi junior con uno scatto straziante della povera cerva senza vita. “Auguro un felice anno nuovo ai lavoratori della RWE Global Factory Protection e all'azienda – scrive su Instagram Ralf Schumacher, che di recente ha parlato delle condizioni di Michael - grazie ad un suo dipendente, che ha acceso dei petardi estremamente potenti proprio nel mio cortile, che si trova a cinque chilometri da tutto, purtroppo l'animale è morto”.

E ancora: "Per non parlare del panico dei cavalli, dei pony, dei maiali e di tanti altri poveri animali. Potete essere fieri di voi stessi”. RWE ha rimandato al mittente le accuse attraverso le pagine della Bild e un portavoce ha spiegato: “Abbiamo letto il post di Schumacher e prendiamo molto sul serio le accuse in esso contenute. Ci dispiace che l'animale sia morto. In linea di principio, accendere fuochi d’artificio durante un’operazione costituirebbe una grave violazione delle nostre norme; Naturalmente questo vale anche per Capodanno”.

Quindi ha spiegato che la sera di Capodanno sono stati trovati in zona dei giovani su un'auto che sparavano dei petardi “E gli è stato detto che non era consentito entrare nella proprietà della RWE. Purtroppo non possiamo dire con certezza che siano stati loro i responsabili”.

Ralf Schumacher però, ha ribattuto esternando un'altra versione dei fatti: “I miei dipendenti hanno notato che i membri della sicurezza della fabbrica accendevano i fuochi d’artificio prima dell’orario di chiusura, alle 21:00. Questo mi è incomprensibile perché è ovvio che ci sono animali a soli 20 metri di distanza. Tutti sanno che non si dovrebbero maneggiare i fuochi d'artificio vicino a una fattoria”.

Quindi ha concluso: “Per me è importante che RWE garantisca che un evento come questo non si ripeta mai più. Per questo sono sollevato che RWE abbia accettato di prendere sul serio questo incidente. Da parte mia, piango profondamente la perdita di uno dei miei animali selvatici che era incinta al momento della sua morte. È semplicemente tragico”.

Lo scorso mese di novembre Ralf Schumacher aveva parlato così del fratello: “Dobbiamo accettare le sue condizioni”.