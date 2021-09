Raikkonen si ritira, ma adesso potete portarvi a casa McLaren F1 che ha usato nel 2002

Lo straordinario quanto longevo pilota di Formula 1 che risponde al nome di Kimi Raikkonen ha deciso di ritrarsi. Il finlandese concluderà la stagione attualmente in corso, dopodiché appenderà il suo tecnologico volante al chiodo.

Con un tempismo eccezionale però è appena stata messa in vendita la mitica McLaren MP4-17D con la quale Raikkonen ha gareggiato durante la stagione 2022 di Formula 1. L'asta sarà organizzata da RM Sotheby's e si svolgerà a St. Moritz il prossimo 17 settembre.

La monoposto venne progettata e indirizzata verso le gare dal genio di Adrian Newey, da Mike Coughlan, da Neil Oatley e da Peter Prodromou, e faceva affidamento un un fenomenale V10 Mercedes-Benz da 3,0 litri capace di mandare sull'asfalto più di 850 cavalli di potenza e di toccare i 18.500 giri al minuto. Come non menzionare poi l'indimenticabile livrea West McLaren, la quale ha contraddistinto la storia della scuderia inglese per quasi un decennio.



Questo specifico esemplare, il quale porta il numero di telaio MP4-17A-06, ha preso parte a sette gare nel corso del 2002 ed ulteriori cinque Gran Premi durante la stagione 2003. Il debutto è avvenuto durante il Gran Premio d'Europa che si è tenuto tra il 21 e il 23 di giugno del 2022 presso il tracciato del Nürburgring, in Germania. In quel frangente Raikkonen ottenne la sesta piazza durante le qualifiche, e terminò la corsa sul gradino più basso del podio dietro l'imbattibile duo composto da Michael Schumacher e Rubens Barrichello.



A ogni modo la macchina dovrebbe raggiungere cifre comprese tra i 2 e i 2,5 milioni di franchi svizzeri (1,85-2,3 milioni di euro), e siamo sicuri che parecchi miliardari non mancheranno di precipitarsi su di essa.



A proposito di aste milionarie vogliamo mostrarvi un altro impressionante oggetto del desiderio a quattro ruote: ecco a voi la mitica quanto rara Porsche Carrera GT piazzata da Bring A Trailer. Tra due giorni l'asta avrà fine, ma qualcuno ha già offerto 1,1 milioni di dollari.