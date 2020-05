Ragazzo si vanta con la Mustang nuova di zecca, ma finisce dritto nel fiume

E' provato e comprovato ormai che l'inesperienza, quando combinata all'entusiasmo della gioventù, possa portare a molti, molti guai. Ed è proprio quanto accaduto non molte ore fa al giovane proprietario di una Ford Mustang, un'auto a trazione posteriore che bisogna usare con cautela per via della sua esuberanza.

Per molti appassionati di automobili vedere le immagini in fondo alla pagina può di sicuro provocare una persistente sensazione di malessere: il conducente di una Ford Mustang GT nuova di zecca è finito in un fiume distruggendo completamente la vettura.

Secondo quanto rilevato dai ragazzi di CarScoops la macchina era stata acquistata soltanto tre giorni prima dello schianto da un individuo canadese, che ha provveduto a battezzarla come si deve tramite l'acqua del fiume e una terapia d'urto. Tutto questo soltanto per provare a impressionare un amico con la potenza del bolide.

La vicenda è accaduta non lontano da un parcheggio di un negozio di Cranbrook, nella British Columbia canadese, un paio di giorni fa. In zona di solito si raccoglie un certo numero di ragazzi, e da quello che ci risulta uno di questi ha preso la sua bellissima Mustang GT verde e ha provato a farla scodare erogando tutti i 466 cavalli dei quali è capace il possente V8 da 5,0 litri. Un attimo dopo il fiume l'ha accolto nelle sue grazie.

Ecco quanto dichiarato da un testimone a CarScoops:"Era giovane e senza esperienza, ma ha provato a mettersi in mostra. Ha perso il controllo e si è schiantato. La macchina era nuovissima, comprata tre giorni prima." La nota positiva è che nessuno sia rimasto gravemente ferito nell'incidente, che del resto è la cosa più importante.

Per chiudere vi rimandiamo ad un altro incidente riguardante però una Chevrolet Corvette C8, anch'essa appena comprata. Le circostanze dall'accaduto restano misteriose, e non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità. A proposito di auto nel fiume, ci è tornata in mente una povera Audi Q8 RS la quale ha subito la stessa sorte della Mustang, date un'occhiata a questa notizia.