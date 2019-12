Ragazzi provano a rubare un'auto a cambio manuale, non sanno guidarla e vengono arrestati

Le automobili con cambio manuale sono la normalità nel nostro Paese, così come nella maggioranza degli altri Stati europei. La situazione è però differente dall'altra parte dell'Atlantico, e quello che è accaduto di recente lo dimostra chiaramente.

Due ragazzi di Toronto, Canada, hanno sperato di saper utilizzare il cambio manuale quando hanno provato a rubare una macchina dotata di tale astruso congegno. La Polizia, grazie a questa loro mancanza, ha subito risolto la questione.

Stando agli agenti locali il misfatto è avvenuto quando un ventiduenne ha parcheggiato la sua vettura in un posto auto nei pressi della York University, la settimana scorsa. Uscito dal veicolo è stato, secondo quanto riportato, pedinato da uno dei due giovani sospetti, che sembrava lo stessero aspettando. "Appena la vittima si avvicinata ad uno dei palazzi dell'università gli è stata tesa un'imboscata da dietro, ed è stata immobilizzata. Una pistola gli è stata poi premuta contro lo stomaco, in richiesta delle cose in suo possesso." Queste è quanto comunicato dalla polizia di Toronto.

L'uomo avrebbe quindi ceduto il suo telefono, i contanti e altri oggetti di sua appartenenza e, ovviamente, le chiavi della macchina. Quando i ladri sono entrati nell'abitacolo e si sono accorti della presenza del terzo pedale e di una strana leva centrale, hanno capito di essere nei guai. I due ragazzi, di 17 e 15 anni, sono stati immediatamente arrestati e accusati di un numero elevatissimo di reati, inclusi rapina a mano armata, possesso non autorizzato di arma da fuoco e tanti altri.

In Michigan le cose sono andate in maniera parecchio diversa, perché un furto d'auto ha portato ad un folle inseguimento degli agenti della zona, conclusosi con lo schianto del fuggitivo contro un'altra vettura. Ancora differente l'epilogo dell'appropriazione indebita di una Tesla Model S, perché durante la fuga l'auto elettrica si è scaricata mettendo fine ai sogni di una donna di Payson, in Arizona.