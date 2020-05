Ragazzo prende l'auto del padre e sfreccia a oltre 300 km/h: bloccato subito dalla polizia

La Ontario Provincial Police ha appena notificato tramite Twitter (post in fondo alla pagina) riguardo un particolare e pericolosissimo avvenimento accaduto non molte ore fa in Canada, più precisamente sulla Queen Elizabeth Way la quale collega Toronto con Buffalo e la penisola del Niagara.

Il sergente Kerry Schmidt ci ha pertanto fatto sapere che la polizia locale è dovuta intervenire per arrestare la corsa di un ragazzo di 19 anni, il quale sfrecciava come un pazzo a 308 km/h al volante della Mercedes-Benz C63 AMG Coupe del padre sulla Queen Elizabeth Way. Il sergente ha detto di esser rimasto senza parole nel momento in cui è stato informato dell'accaduto:"la velocità più alta della quale io abbia mai sentito parlare. Velocità incredibili, parliamo di 308 km/h."

Il notiziario CBC ci fa sapere che il conducente diciannovenne in quell'istante viaggiava su tratti di autostrada con limite di velocità fissato a 100 km/h o a 110 km/h, e che a suo fianco, mentre triplicava i limiti, era seduto un suo coetaneo. La bravata gli è costata una sospensione della patente, le accuse per corse clandestine, guida pericolosa ed eccesso di velocità e per concludere in bellezza, la macchina del padre dovrà restare sotto sequestro per sette giorni.

Secondo quanto riporta il sergente Schidt il ragazzo avrebbe preso in prestito la Mercedes dai propri genitori, e che quando si trovava a 308 km/h avrebbe persino scattato una foto al tachimetro per testimoniarlo. Quando questa foto è arrivata all'agente pensava si trattasse di uno scherzo dei suoi colleghi, i quali erano appena stati all'aeroporto per un addestramento:"Questo è assurdo. E' incredibile. E' irresponsabile e spero di sicuro che questa persona verrà esclusa da ogni possibilità di guidare per molto, molto tempo."

Insomma, da quanto ci è parso di capire le autorità locali non l'hanno presa affatto bene, e del resto come biasimarli. Un altro avvenimento non proprio carino si è verificato due giorni fa nei pressi di Vancouver, dove un vandalo si è introdotto in un viale privato per scollegare dalla carica una Tesla in sosta. Per fortuna però la Modalità Sentinella ha registrato tutto: ecco il video. Per tornare all'eccesso di velocità vi consigliamo di dare un'occhiata a quest'altra notizia, che riporta invece di un uomo che viaggiava a 300 km/h a bordo della sua Corvette:"andavo a fare colazione".