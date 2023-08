Un ragazzo su un monociclo elettrico catturato in autostrada: la scena surreale

Una scena a dir poco surreale è stata catturata negli scorsi giorni in Francia, lungo l'autostrada A46, in zona Lione: un ragazzo a bordo di un monociclo elettrico che, con le braccia conserte, stava tranquillamente viaggiando in prima corsia incurante delle altre auto.

Dopo il monopattino a 100 km/h catturato sulla tangenziale ad Asti, tocca ora ai vicini francesi registrare degli avvistamenti insoliti su strade dove ovviamente questi veicoli sono assolutamente vietati.

Un ragazzo in monociclo in autostrada resta qualcosa di alquanto raro se non unico nel suo genere, visto che fino ad ora non ci era mai capitata una scena di questo genere. Ma dopo aver visto l'uomo in fuga col trattore dalla polizia, forse avremmo dovuto capire quanto sia variegato e folle il mondo.

In ogni caso il “protagonista” del siparietto di Lione è stato fotografato e pubblicato sui social da migliaia di persone, visto che gli avvistamenti sono stati differenti, e come potete notare anche nel post Twitter qui sotto, si vede appunto il giovane con le braccia conserte che sfreccia sul suo mezzo elettrico ad una ruota, rischiando ovviamente la vita.

Basta davvero poco per cadere e farsi veramente male, con il rischio di essere investiti da un'automobile o un camion. Guidare un monociclo espone tra l'altro totalmente il guidatore, e in caso di caduta potrebbero essere davvero dolori.

Fortunatamente il ragazzo a bordo del mezzo ad una ruota ha pensato di mettersi almeno un casco da motociclista in testa, ma ovviamente tale protezione potrebbe non essere sufficiente. Tra l'altro quei tipi di mezzi dovrebbero andare ad un massimo di 25 km/h, ma quello catturato sull'A46 sembrerebbe sfrecciare molto più veloce.

Numerosi sono stati i commenti su Twitter, come ad esempio chi ha scritto: “I lionesi sono proprio matti”, ma anche “Ci sono dei Darwin Awards da distribuire”, con riferimento al gesto non proprio intelligente. E infine c'è chi si premura di chiedere: “È arrivato a destinazione oppure no?”.